يمكنك الآن تخصيص بورش 911 داكار رسمياً



بورش 911 بورش 911

بعد وصول بورش 911 داكار حان الوقت لتمكن بورش جمهورها من تخصيص السيارة التي حددت الشركة إنتاجها بـ 2,500 سيارة. ولكنها لن تمنع بقية الجمهور من تخيل سيارة أحلامهم.



تشمل خيارات التخصيص حزمة Rallye Design الاختيارية التي عرضتها الشركة عند الكشف عن السيارة، وتتوفر بالطبع خيارات الألوان العادية والألوان المعدنيةـ لم توفر بورش سوى تصميم واحد للجنوط والذي يمكن يطلبه بلون مطابق للسيارة أيضاً. أما التصميم الداخلي فهو متاح بلون واحد فقط مع توفر خيارات مختلفة من المقاعد وتوفر تطريزات ملونة مع حزمة Rallye Design.



تأتي القوة من محرك بورش المألوف 6 سلندر مسطح 3.0 لتر ينتج 473 حصان و570 نيوتن-متر، وتكفي القوة لدفع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية مع سرعة قصوى 240 كم/س محددة إلكترونياً لأجل