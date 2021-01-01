يمكنك الآن تخصيص بورش 911 داكار رسمياً

آخر الأخبارأخبار السيارات › يمكنك الآن تخصيص بورش 911 داكار رسمياً

صورة الخبر: بورش 911
بورش 911

بعد وصول بورش 911 داكار حان الوقت لتمكن بورش جمهورها من تخصيص السيارة التي حددت الشركة إنتاجها بـ 2,500 سيارة. ولكنها لن تمنع بقية الجمهور من تخيل سيارة أحلامهم.

تشمل خيارات التخصيص حزمة Rallye Design الاختيارية التي عرضتها الشركة عند الكشف عن السيارة، وتتوفر بالطبع خيارات الألوان العادية والألوان المعدنيةـ لم توفر بورش سوى تصميم واحد للجنوط والذي يمكن يطلبه بلون مطابق للسيارة أيضاً. أما التصميم الداخلي فهو متاح بلون واحد فقط مع توفر خيارات مختلفة من المقاعد وتوفر تطريزات ملونة مع حزمة Rallye Design.

تأتي القوة من محرك بورش المألوف 6 سلندر مسطح 3.0 لتر ينتج 473 حصان و570 نيوتن-متر، وتكفي القوة لدفع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية مع سرعة قصوى 240 كم/س محددة إلكترونياً لأجل

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يمكنك الآن تخصيص بورش 911 داكار رسمياً

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15616

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager