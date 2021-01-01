معهد علم البراكين والزلازل يحذير من انفجار بركان «كليوتشفسكايا»

آخر الأخبارعلم وتقنية › معهد علم البراكين والزلازل يحذير من انفجار بركان «كليوتشفسكايا»

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال معهد علم البراكين والزلازل بفرع أكاديمية العلوم الروسية بالشرق الأقصى، إن بركان "كليوتشفسكايا" استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية.

ويتوقع المصدر، بأن سيول الحمم النارية ستنطلق قريبا من هذا البركان الذي يعتبر أعلى البراكين النشطة في أوراسيا.

أفادت الخدمة الجيوفيزيائية في كامتشاتكا اليوم الأحد، بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا في أمس، وبعد هذه الهزات الأرضية، ظهر الوهج في فوهة بركان كليوتشفسكايا.

وقال مدير المعهد أليكسي أوزيروف: "بدأت الانفجارات في قمة بركان كليوتشفسكايا، وهو يشهد حاليا انبعاثات فردية من القنابل النارية بمعدل يصل إلى 10 انفجارات في الساعة. وبسبب العمق الكبير لجوف هذا البركان- حوالي 200 متر - يمكن رؤية بعضها فقط عند الحافة. ويتم تحديد الباقي فقط بفضل الوهج فوق فوهة البركان".

ووفقا للعلماء، سيشتد ثوران البركان لاحقا، ويتوقع تدفق الحمم البركانية، فضلا عن تكوين تدفقات طينية ستغطي مجاري الأنهار في منطقة البركان.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على معهد علم البراكين والزلازل يحذير من انفجار بركان «كليوتشفسكايا»

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81194

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager