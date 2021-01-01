معهد علم البراكين والزلازل يحذير من انفجار بركان «كليوتشفسكايا»

قال معهد علم البراكين والزلازل بفرع أكاديمية العلوم الروسية بالشرق الأقصى، إن بركان "كليوتشفسكايا" استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية.
ويتوقع المصدر، بأن سيول الحمم النارية ستنطلق قريبا من هذا البركان الذي يعتبر أعلى البراكين النشطة في أوراسيا.
أفادت الخدمة الجيوفيزيائية في كامتشاتكا اليوم الأحد، بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا في أمس، وبعد هذه الهزات الأرضية، ظهر الوهج في فوهة بركان كليوتشفسكايا.
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