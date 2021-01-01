تقترب أورايون من القمر

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقترب المركبة الفضائية أوريون التابعة لوكالة ناسا من القمر، حيث ستمر يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 من على ارتفاع 130 كيلومترًا فقط فوق الجانب البعيد من القمر حيث تتطلب خطط المهمة أن تقوم اورايون بتشغيل محركها لمدة 2.5 دقيقة للقيام بمناورة استعدادا لدخولها إلى مدار حول القمر بعد أربعة أيام.

وتكون المركبة اورايون خلف الجانب البعيد من القمر أثناء تشغيل المحرك للمناورة لذلك ستفقد وكالة ناسا الاتصال معها لفترة وجيزة (لا يمكن إرسال إشارات الراديو عبر القمر)، يجب على مركز التحكم بالمهمة الانتظار حتى تظهر المركبة أوريون مرة أخرى لمعرفة كيف تم تشغيل محركها والمناورة.

أثناء وجود المركبة اورايون خلف القمر ، ستلتقط صورًا عن قرب للجزء البعيد من القمر وهو غير مرئي من الأرض، سيتم ذلك بإستخدام 16 كاميرا ، وجميعها ستكون نشطة وبعد ذلك ييتم في إرسال الفيديو إلى الأرض للمعالجة والنشر للجمهور.

ستبدأ تغطية وكالة ناسا لتحليق المركبة اورايون بالقرب من القمر يوم الإثنين ، 21 نوفمبر 2022 ، الساعة 03:15 عصرًا بتوقيت مكة - 12:15 ظهرا بتوقيت جرينتش.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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