أسعار الذهب في مصر والسعودية والكويت والإمارات اليوم الإثنين في بداية التعاملات



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في مصر، استقرارا في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع للبورصة العالمية للذهب.



وكان سعر الذهب أمس الأحد قد أغلق على الانخفاض الذي سجله في منتصف التعاملات بالسوق المحلية.



سعر الذهب اليوم الإثنين فى مصر

جاء سعر الذهب اليوم الإثنين فى مصر كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 1474 جنيهًا.

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سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1290 جنيها.تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند 1106 جنيهات.وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 إلى 860 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر استقرار، في بداية التعاملات بنحو 10320 جنيها، وزن 8 جرامات ذهب خام قبل احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، خلال تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على استقرار وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم الإثنين في السعوديةجاء سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية كالتالي:بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 211.11 ريال.سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 حوالي 193.52 ريال.استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند 184.72 ريال.وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 158.33 ريال.تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بنحو 123.15 ريال.سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويتجاء سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت كالتالي:سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 حوالي 17.33 ديناربلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 نحو 15.88 دينار.ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند 15.16 دينار.لامس سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 13 دينار.وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 إلي 10.11 دينار.سعر الذهب اليوم الإثنين في الإماراتجاء سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات كالتالي:بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.61 درهم.وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 إلى 189.39 درهم.سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 حوالي 180.78 درهم.استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند 154.96 درهم.تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بنحو 120.52 درهم.