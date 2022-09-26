سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

صورة الخبر: سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الإثنين، استقرار ملحوظا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.

ونقدم لكم سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك منها: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري المصري، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
لامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.45 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.42 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
حقق سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.50 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.47 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49090

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager