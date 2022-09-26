سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

شهد سعر الدولار، اليوم الإثنين، استقرار ملحوظا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.
ونقدم لكم سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك منها: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري المصري، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
لامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.
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