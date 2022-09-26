سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الإثنين، استقرار ملحوظا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.



ونقدم لكم سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك منها: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري المصري، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

لامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

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بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.45 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.سعر الدولار اليومبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.42 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.حقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.50 جنيه للبيع.سعر الدولار مقابل الجنيه المصريحقق سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.50 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.47 جنيه للبيع.