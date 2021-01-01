يصطدم جسم فضائي بـ الأرض.. هل تأثر الكوكب؟

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اصطدم جسم فضائي صغير بالأرض في دولة كندا، اليوم، بحسب ما أعلنه مركز الفلك الدولي، الذي اكتشف الأمر عن طريق مرصد فلكي في ولاية «يوتا» الأمريكية، ووصفت إياه بـ«السريع».

وعبر تويتر نشر المركو فيديو، يرصد لحظة اختراق الجرم السماوي للغلاف الجوي، وتشير تقديرات العلماء أن قطره متر.

وأوضح المركز أن الجسم الفضائي الذي اخترق الأرض كان في منطقة «برانتفورد»، في مقاطعة في مقاطعة “أونتاريو” بكندا، وبحسب الموقع، فإن شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا صوت دوى انفجار.

وكتب مركز الفلك في تغريدة قبل اصطدام الجسم بالارض: «عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى C8FF042 من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش المكان المتوقع للاصطدام هو مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا.. على الأرجح لن يحدث أضرارا ملموسة».

وتابع في تغريدة منفصلة: «مرصد فلكي في ولاية يوتا الأميركية تمكن قبل قليل من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض.. ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته».



المصدر: المصرى اليوم

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