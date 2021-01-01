يصطدم جسم فضائي بـ الأرض.. هل تأثر الكوكب؟

اصطدم جسم فضائي صغير بالأرض في دولة كندا، اليوم، بحسب ما أعلنه مركز الفلك الدولي، الذي اكتشف الأمر عن طريق مرصد فلكي في ولاية «يوتا» الأمريكية، ووصفت إياه بـ«السريع».
وعبر تويتر نشر المركو فيديو، يرصد لحظة اختراق الجرم السماوي للغلاف الجوي، وتشير تقديرات العلماء أن قطره متر.
وأوضح المركز أن الجسم الفضائي الذي اخترق الأرض كان في منطقة «برانتفورد»، في مقاطعة في مقاطعة “أونتاريو” بكندا، وبحسب الموقع، فإن شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا صوت دوى انفجار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!