«Freeuse» مبادرة لإعادة استخدام «الكراكيب» لحماية البيئة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

«التغيرات المناخية».. قضية أدرك العالم مخاطرها، بعد أن وصلت الحياة إلى حافة الهاوية، فبخلاف خطط قادة العالم، التى تمت مناقشتها فى مؤتمر المناخ لحماية الأرض من التهديدات المناخية، بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى الحث على نشر أفكار بسيطة قد تحمى البيئة فى مواجهة القضية الأبرز على الساحة العالمية.

ومن بين الأفكار التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، مجموعة عبر «فيسبوك»، تسمى «Freeuse»، أنشأها شاب، يُدعى سعيد نصر، للتخلص من الكراكيب الزائدة فى المنزل، وذلك لعدة أهداف شرحها فى منشور شاركه عبر حسابه الشخصى.

«نصر» قال خلال المنشور: «المجموعة ببساطة من خلالها هنسهل للناس عملية التخلص من أى كراكيب زيادة عندهم علشان تنفع ناس تانية ببلاش، فى ظل الظروف الصعبة اللى اقتصاد كوكبنا بيمر بيها وفى ظل إجرام مننا فى حق البيئة وصحة الأجيال القادمة».

وبجانب الغرض البيئى، أنشأ «نصر» مجموعته لغرض اجتماعى آخر، وهو أن يقوم الناس بمساعدة بعضهم فى سد الاحتياجات المنزلية، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، موضحًا: «ممنوع البيع والشراء والإعلانات التجارية والمقايضة تمامًا، وأى محاولة للاستغلال التجارى أو الإعلانات عن شركات ومجموعات تانية، صاحب المنشور بيتم إلغاء عضويته فورًا».



ويتخذ الرواد نصيحة النبى محمد، «ص»: «تهادُوا تحابُّوا» شعارًا للمجموعة من أجل سبب أوضحه «نصر» قائلًا: «إعادة الاستخدام مش بتوفر فى موارد الأرض، لكنها نوع من أنواع تدفقات الطاقة الإيجابية، من بيت لبيت ومن مكان لمكان ومن شخص لشخص، فى وقت مليان بكل أشكال الركود فى العلاقات».

فكرة إيجابية نالت استحسان كثير من رواد «فيسبوك»، الذين أقدموا على الانضمام إلى المجموعة، التى قاربت الـ1000 عضو، فى غضون 4 أيام.

وبدأ «نصر» المبادرة بعرضه لقفص عصافير يصلح للتنقل والسفر، وفقًا لما نشر، بينما شارك أعضاء المجموعة ببعض مستلزماتهم التى لا يحتاجونها، حيث نشر حساب يُدعى «محمود صالح»، يقطن صاحبه بالشيخ زايد، منشورًا يعلن خلاله عن عدم حاجته لعدسات طبية يملكها.



