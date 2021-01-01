يغير جوجل شعاره تزامنا مع افتتاح كأس العالم قطر 2022

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل بافتتاح كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، بتغيير شعاره إلى صورة كرتونية تعبر عن الحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم.
افتتاح كأس العالم قطر 2022
وتنطلق بطولة كأس العالم 2022، اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في دولة قطر، حيث يواجه المنتخب القطري منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب البيت، والتي ستنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت قطر وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ومن المقرر أن يدير مباراة قطر والإكوادور الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، في افتتاح كأس العالم 2022.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!