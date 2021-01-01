يغير جوجل شعاره تزامنا مع افتتاح كأس العالم قطر 2022



جوجل جوجل

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل بافتتاح كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، بتغيير شعاره إلى صورة كرتونية تعبر عن الحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم.



افتتاح كأس العالم قطر 2022

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022، اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في دولة قطر، حيث يواجه المنتخب القطري منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب البيت، والتي ستنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت قطر وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



ومن المقرر أن يدير مباراة قطر والإكوادور الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، في افتتاح كأس العالم 2022.

قد يعجبك أيضا...

جوجل يغير شعاره تزامنا مع افتتاح كأس العالم بقطر 2022حفل افتتاح كأس العالم 2022ويشارك في حفل كأس العالم بقطر 2022، نجم فرقة BTS جونجكوك، والذي احتل المركز الأول لمدة 10 أسابيع متتالية في مجلة Hi China، ضمن قائمة المشاهير المحبوبين في الصين.في سياق متصل، تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لموجة انتقاد كبيرة، وذلك بعد طرحها لأغنية Tukoh Taka الخاصة بكأس العالم، حيث وصف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حركاتها بأنها تقلد المغنية الكولومبية شاكيرا.وجاء ذلك بعد اعتذار شاكيرا عن المشاركة حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، بسبب بعض الأمور الشخصية.