تطلق أبل تحديثًا لتوفير طاقة عمر بطارية الساعة

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أبل

أطلقت شركة "أبل" تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل watchOS 9 الخاص بساعتها الذكية "أبل ووتش " Apple Watch، يعمل على توفير الطاقة لإطالة عمر بطارية الساعة عند الحاجة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تفعيل وضع حفظ الطاقة على الساعة الذكية من أبل يدويًا من خلال مركز التحكم أو قائمة الإعدادات.

ويدفع الوضع الجديد المستخدم إلى شحن بطارية ساعته عندما يتبقى في نسبة شحن البطارية 10% فقط. ويتم إيقاف تشغيل وضع حفظ الطاقة الجديد تلقائيًا بمجرد وصول نسبة شحن البطارية إلى 80%.

المصدر: السلطة

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