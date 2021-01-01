عشان ما تضيعش فلوسك على الفاضى 7 أشياء يفضل شرائها في الجمعة البيضاء..

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يحرص الكثيرون على ادخار العديد من النقود لشراء المنتجات المختلفة خلال يوم الجمعة البيضاء، وذلك بغرض الاستفادة بالعروض والتخفيضات المطروحة في المحلات التجارية، ولكن البعض قد ينفق أمواله على شراء منتجات لا فائدة منها، ولهذا نستعرض في التقرير، أغراض يجب شرائها في الجمعة البيضاء، وفقاً لما ذكره موقع "cheapism".







أشياء يجب شرائها في الجمعة البيضاء أجهزة التليفزيون

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تعتبر أجهزة التليفزيون من أهم الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث تساعد على تسلية أفراد الأسرة في أوقات الفراغ، ولهذا ينصح بشرائها يوم الجمعة البيضاء والاستفادة من التخفيضات المطروحة عليها .هواتف محمول ذكيةومن المنتجات التي يفضل شرائها يوم الجمعة البيضاء، هي هواتف المحمول الذكية والساعات والسماعات وغيرها من المنتجات الذكية التي تطرح بأسعار باهظة، طوال العام لذلك يفضل استغلال التخفيضات وشراء المنتجات المعروض عليها تخفيضات.أجهزة الكمبيوتر المحمولةتتوفر العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمعروضة بأسعار مخفضة بالمحلات التجارية، والتي يفضل شرائها لأنها من الأجهزة الهامة التي لا غنى عنها في أي منزل، كما تتوفر بأسعار باهظة طوال العام.أجهزة المطبخ الصغيرةتعد أجهزة الطهي المتعددة والقلايات الهوائية وغيرها من أدوات المطبخ الصغيرة من أدوات المطبخ التي تحتاجها كل امرأة والتي يفضل استغلال الجمعة البيضاء وشرائها بسعر مخفض.المكانستعتبر المكانس الكهربائية من الأجهزة التي تساعد المرأة على الشعور بالراحة أثناء تنظيف المنزل، لذلك يفضل شرائها في يوم الجمعة البيضاء.ملابس الأطفالولأننا على مشارف فصل الشتاء، يفضل البحث عن ملابس الأطفال المطروحة بأسعار منخفضة مثل الجواكت والأحذية والبيجامات الشتوية .لا يقتصر الأمر على ملابس الأطفال فقط، بل يفضل شراء أزياء الرجالى والحريمى واستغلال تخفيضات الجمعة البيضاء للبحث عن قطع ملابس مخفضة سواء لارتدائها في المنزل أو خارجه.