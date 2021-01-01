فيديو : علاج يؤجل الإصابة بـ«السكر» 25 شهرا ويجنب المريض 1100 حقنة أنسولين

علق الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة بجامعة هارفرد، على إعلان لجنة الدواء والغذاء الأمريكية عن دواء يؤجل الإصابة بمرض السكر لمدة 25 شهرا، قائلا إن هذا الأمر من شأنه تجنب مريض السكر 1500 شكة في يديه و1100 حقنة أنسولين.
100 عام على اكتشاف الأنسولين
وأضاف «حمدي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن اكتشاف الأنسولين مر عليه 100 عام، ومنذ هذا الوقت يجرى علاج عرض وليس أصل المرض.
وأوضح أن النوع الأول لـ مرض السكر صعب للغاية، لأن الأجسام المناعية داخل الجسم تدمر خلايا البنكرياس تدمير كامل، وبالتالي لا يفرز أي كميات من الأنسولين، ويعيش المريض سواء طفل أو كبير في السن يعتمد على الأنسولين طوال عمره، وإذا توقف أخذه يوم واحد يمكن أن تدخله في مشكلات كبيرة للغاية.
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