4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي لهواتف أندرويد..

على الرغم من وجود مشاكل متعددة تتعلق بشبكة الواي فاي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية وتعيق تواصلهم مع أصدقائهم عبر الإنترنت من مختلف دول العالم، إلا أن ظهور علامة التعجب بجوار أيقونة الواي فاي تعد المشكلة الأبرز التي تواجه مستخدمي هواتف أندرويد.
4 طرق للتخلص من علامة التعجب بجوار الواي فاي
ولأن مشكلة ظهور علامة التعجب بجوار أيقونة الواي فاي تزعج الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، نقدم في السطور التالية 4 طرق مختلفة لحلها والتمتع بشبكة إتصال قوية، وفقًا لما ورد في موقع «bleepingcomputer» التقني، وهي:
1- التحقق من إعدادات اتصال الواي فاي
وذلك من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ومن خيار الشبكات والإتصال الضغط على « Wi-Fi»، لتشغيله والتأكد من عدم وجود أي مشكلة.
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