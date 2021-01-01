4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي لهواتف أندرويد..

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على الرغم من وجود مشاكل متعددة تتعلق بشبكة الواي فاي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية وتعيق تواصلهم مع أصدقائهم عبر الإنترنت من مختلف دول العالم، إلا أن ظهور علامة التعجب بجوار أيقونة الواي فاي تعد المشكلة الأبرز التي تواجه مستخدمي هواتف أندرويد.



4 طرق للتخلص من علامة التعجب بجوار الواي فاي

ولأن مشكلة ظهور علامة التعجب بجوار أيقونة الواي فاي تزعج الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، نقدم في السطور التالية 4 طرق مختلفة لحلها والتمتع بشبكة إتصال قوية، وفقًا لما ورد في موقع «bleepingcomputer» التقني، وهي:



1- التحقق من إعدادات اتصال الواي فاي

وذلك من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ومن خيار الشبكات والإتصال الضغط على « Wi-Fi»، لتشغيله والتأكد من عدم وجود أي مشكلة.

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2- إعادة تشغيل الراوترإذ أنه قد يكون جهاز الإرسال هو السبب في ظهور علامة التعجب بجوار أيقونة الواي فاي في هواتف أندرويد؛ لذا يمكن إيقاف تشغيل جهاز الإرسال «الراوتر» وفصله تمامًا عن مصدر الطاقة، لعدة دقائق، ومن ثم إعادة تشغيله.3- إعادة إدخال الشبكة من جديدإذ أن المشكلة قد تنتج عن وجود مشكلة في شبكة الواي فاي الخاصة بالهاتف؛ لذا يمكن حذف شبكة الواي فاي الخاصة بك من هاتفك الأندرويد وإعادة إدخالها من جديد، وسيساعد هذا الإجراء في معرفة سبب المشكلة سواء بجهاز الإرسال أو الهاتف المحمول أو بالشبكة نفسها.4- إعادة تشغيل هاتفكوقد يكون سبب ظهور علامة التعجب بجوار أيقونة الواي فاي في هواتف أندرويد هو الهاتف نفسه لذا يمكن إغلاق الهاتف لعدة دقائق ومن ثم إعادة تشغيله، وإعادة محاولة الإتصال بشبكة الواي فاي من جديد عن طريق إعادة إدخال شبكة الواي فاي مرة أخرى.