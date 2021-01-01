حقيقة تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس أمر أصبح يتساءل عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع تخوف الجميع من ذهاب الطلاب إلى المدارس بالتزامن مع انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الطلاب .



ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الطلاب.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 مثلما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير نهائياً.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، نناشد أولياء الأمور أن يطمئنوا فالأوضاع مستقرة في المدارس والدراسة ستستمر بشكل منتظم ، ولم يحدث حتى الآن ما يستدعي فكرة تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر رسميا أن يكون موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس هو يوم 26 يناير 2023.وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس هو يوم 26 يناير 2023 الذي حددته الوزارة ، وبهذا تصبح مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن مدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس ستكون أسبوعين ، وستبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارسقالت وزارة التربية والتعليم : جدول امتحانات نصف العام سوف يتم إعلانه لكل صف دراسي بمعرفة مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات.وأضافت وزارة التربية والتعليم: لقد أصدرنا تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم أكدنا خلالها على ضرورة الحرص على أن يكون جدول امتحانات نصف العام مريحًا للطلاب ، وألا تعقد أي امتحانات في أيام الإجازات والأعياد.وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم سوف تراعي مديريات التربية والتعليم عند وضع جدول امتحانات نصف العام ، الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن موعد بدء امتحانات نصف العام 14 يناير 2023امتحانات نصف العامتبدأ امتحانات نصف العام 14 يناير 2023 ، وتستمر امتحانات نصف العام حتى 26 يناير 2023.ومن المقرر أن تغطي امتحانات نصف العام الدراسي كافة مناهج الفصل الدراسي الأول كاملةً ، ولن يتم استبعاد أي من مناهج شهور أكتوبر أونوفمبر أوديسمبر من امتحانات نصف العاموسوف تحتسب ايام امتحانات نصف العام ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.يذكر أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوكوبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، فستكون إلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية ، وسيتم إعداد بنوك الأسئلة وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوي ، وسوف تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.حقيقة تأجيل امتحانات نصف العامنفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إيقاف الدراسة وتأجيل امتحانات نصف العام بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن العملية التعليمية ستستكمل بشكل منتظم بجميع المدارس دون اي توقف للدراسة ، وامتحانات نصف العام سوف تعقد في مواعيدها، ولا يوجد أي قرارات استثنائية تؤثر على هذه الامور بسبب الفيروس التنفسي المخلوي.وأضاف ، أنه تم التشديد على جميع مدارس مصر ، بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ، مشيرا الى أنه تقرر مراقبة وملاحظة الطلاب في طابور الصباح، بحيث إذا تم رصد أي طالب حالته ليست مستقرة؛ يتم إحالته للطبيب فورا، وإذا ثبت أنه مريض؛ يتم منحه إجازة مرضية.وأوضح ، أن وزارة الصحة تقوم بعملية الرصد والمتابعة لعملية انتشار الفيروس التنفسي المخلوي ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مشتركًا بين وزارتي التعليم والصحة بشأن ما يتعلق بتطور انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، وبناء على ذلك؛ سيتم اتخاذ القرار المناسب وفقا لتطورات الوضع .