فيديو .. طبيب يكشف أدوية تعطي نتائج إيجابية بتحليل المخدرات

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حليل المخدرات


أكد السيد العقدة، أستاذ طب المهن والبيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تصل الى 30 صنف، والتي يمكن لأن تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات للموظف.

وقال السيد العقدة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الأدوية التي يمكن أن تعطي نتائج إيجابية في تحليل المخدرات، هي أدوية الضغط والبرد والانفلونزا وبعض المسكنات، وأدوية الاكتئاب.

وتابع أستاذ مهن الطب والبيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه في حالة إجراء تحليل المخدرات، على الموظف، أن يقوم بتسليم وثائق رسمية، من الروشتات والأدوية، التي يحصل عليها الموظف، حتى لا يكون هناك أخطاء.



تحليل تأكيدي
وأشار السيد عقدة إلى أن تحليل المخدرات للموظف في البداية هو تحليل مبدأي، وهناك تحليل تأكيدي أخر من مصلحة الطب الشرعي، ويعطي هذا التحليل القرار الفصل.

المصدر: elbalad

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