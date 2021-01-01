فيديو .. طبيب يكشف أدوية تعطي نتائج إيجابية بتحليل المخدرات

أكد السيد العقدة، أستاذ طب المهن والبيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تصل الى 30 صنف، والتي يمكن لأن تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات للموظف.
وقال السيد العقدة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الأدوية التي يمكن أن تعطي نتائج إيجابية في تحليل المخدرات، هي أدوية الضغط والبرد والانفلونزا وبعض المسكنات، وأدوية الاكتئاب.
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