وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وزارة الصحة والاسكان وزارة الصحة والاسكان



نشرت ، وزارة الصحة والأسكان منشوراً تناشد فيه المواطنين الصغار والكبار على تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية.



May be an image of ‎text that says "‎ارارآالهةآانستان سکان 5mLvial Vaccine Virus Influenza Flu Vaccine adultdose Only RxO باقي شهر على بداية فصل الشتاء نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا سمية مبكرًا قبل دخول الشتاء وقبل بدء ذروة انتشار الإنفلونزا للحصول على أقصى استفادة من اللقاح لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات @mohpegypt لاستفسار الخط الساخن 15335 @egypt.mohp‎"‎

وجاء المنشور بالتالى: ": نوصى بتلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية مبكراً قبل بدء دخول الشتاء وقبل بدء ذروة انتشار الإنفلونزا للحصول على أقصى استفادة من اللقاح.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.