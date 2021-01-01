وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

آخر الأخبارالصحة والجمال › وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

صورة الخبر: وزارة الصحة والاسكان
وزارة الصحة والاسكان


نشرت ، وزارة الصحة والأسكان منشوراً تناشد فيه المواطنين الصغار والكبار على تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية.

May be an image of ‎text that says "‎ارارآالهةآانستان سکان 5mLvial Vaccine Virus Influenza Flu Vaccine adultdose Only RxO باقي شهر على بداية فصل الشتاء نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا سمية مبكرًا قبل دخول الشتاء وقبل بدء ذروة انتشار الإنفلونزا للحصول على أقصى استفادة من اللقاح لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات @mohpegypt لاستفسار الخط الساخن 15335 @egypt.mohp‎"‎
وجاء المنشور بالتالى: ": نوصى بتلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية مبكراً قبل بدء دخول الشتاء وقبل بدء ذروة انتشار الإنفلونزا للحصول على أقصى استفادة من اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25165

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager