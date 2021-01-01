3 حيل خارقة تخلصك من سموم الجسم

يحتاج الجسم إلى التخلص من السموم بشكل طبيعي، إذا كنت تبحثين عن نصائح مجربة لإزالة السموم من أجسامنا، إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الخيل السريعة المجربة.
1. الأفوكادو لسموم الكبد.
يحتوي الأفوكادو على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون، والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة، بينما تساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة ، لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي وتساعد على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
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