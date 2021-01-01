كأس العالم 2022 l قبل مواجهة السعودية ميسي يعود لتدريبات الأرجنتين

أكدت شبكة "TyC" الأرجنتينية جاهزية النجم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لقيادة منتخب الأرجنتين فى لقاء نظيره السعودي، المقرر لها فى الثانية عشرة من ظهر بعد غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وذكرت الشبكة الأرجنتينية، أن النجم ليونيل ميسي شارك اليوم، الأحد، فى تدريبات منتخب الأرجنتين الجماعية بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته لخوض مواجهة السعودية يوم الثلاثاء.
وكان ميسي قد خاض تدريبات منفردة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.
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