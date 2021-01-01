اعرف الحكم .. من صلى العصر أثناء أذان المغرب

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أذان المغرب أذان المغرب



من صلى العصر أثناء أذان المغرب ما حكمه وهل صلاته صحيحة، وكم ضيع من الثواب؟، لعله سؤال مهم تنبع أهميته من أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، التي ورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، من هنا تأتي أهمية معرفة حكم من صلى العصر أثناء أذان المغرب وماذا يفعل؟ وكيفية التعويض واغتنام فضلها العظيم.



من صلى العصر أثناء أذان المغرب

من صلى العصر أثناء أذان المغرب ، ورد فيه أن تأخير صلاة العصر عن موعدها يعد من الأعمال المنكرة المخالفة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي يأثم فاعلها، لذا فإن على من قام بذلك لغير سبب أو علة شرعية المبادرة في طلب المغفرة والعفو من الله تعالى، مع المداومة على أداء صلاة العصر في وقتها بعد ذلك، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».



من صلى العصر أثناء أذان المغرب ، إذا أذن المغرب فيكون عليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب، ويستحب تعجيل صلاة العصر اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس حيةٌ فيذهب الذاهب إلى العوالي فَيأْتِيهم والشمس مرتفعةٌ».

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من صلى العصر أثناء أذان المغرب ، ورد فيه أن ترك الصلوات الخمس أو إحداها كل ذلك من المصائب العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة عليهن والاستقامة في ذلك، والحرص على ذلك، والمسابقة عليه حتى لا تقع هذه المصيبة العظيمة، أما كونه يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فاتته صلاة العصر أو غيرها من الصلوات فلا يوجد شيئًا ثابتًا عن النبي ولا عن الصحابة فقد صح عن - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله»، وصح عنه -صلى لله عليه وسلم- أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله».من صلى العصر أثناء أذان المغرب ، عنه قال العلماء: ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»، يعني سلب أهله وماله، فالمعنى أنها مصيبة عظيمة، وثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة العصر حبط عمله».من صلى العصر أثناء أذان المغرب ، فقد ورد فيها أنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي صلاة العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.