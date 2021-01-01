عند وضعها في الفريزر .. هذه الأطعمة تصبح خطيرة

هناك بعض الأشياء التي لا يجب عليك وضعها في الفريزر، نظرًا لتركيبها الكيميائي وكيفية تأثير التجميد على قوامها أو مذاقها ، هناك عدد قليل من المواد الغذائية المحددة التي لا تتجمد جيدًا - وقد تكلفك الوقت والمال إذا قمت بتجميدها عن طريق الخطأ.
الأطعمة الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، على سبيل المثال ، تصبح في حالة من الفوضى المبللة بمجرد إذابة الجليد عنها.
من ناحية أخرى ، يفقد البيض والعديد من منتجات الألبان قوامها لدرجة تصبح غير صالحة للأكل بمجرد تجميدها في الفريزر .
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