عند وضعها في الفريزر .. هذه الأطعمة تصبح خطيرة

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أطعمة وضعها في الفريزر


هناك بعض الأشياء التي لا يجب عليك وضعها في الفريزر، نظرًا لتركيبها الكيميائي وكيفية تأثير التجميد على قوامها أو مذاقها ، هناك عدد قليل من المواد الغذائية المحددة التي لا تتجمد جيدًا - وقد تكلفك الوقت والمال إذا قمت بتجميدها عن طريق الخطأ.

الأطعمة الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، على سبيل المثال ، تصبح في حالة من الفوضى المبللة بمجرد إذابة الجليد عنها.

من ناحية أخرى ، يفقد البيض والعديد من منتجات الألبان قوامها لدرجة تصبح غير صالحة للأكل بمجرد تجميدها في الفريزر .

أطعمة لا يجب وضعها في الفريزر
الأفوكادو

مثل التفاح الذي يصبح بنيًا بعد الجلوس لفترة طويلة في الفريزر ، تكون بعض العناصر ببساطة أفضل طازجة ولا يتم تجميدها أبدًا - والأفوكادو أحدها، يوضح دونوفريو: "يصبح لونه بنيًا عندما يذوب".

القهوة

المفاهيم الخاطئة الشائعة أن العديد من الناس يعتقدون أن أكياس القهوة المطحونة أو حبوب البن الكاملة تساعدهم على البقاء طازجًا لفترة أطول عند وضعها في الفريزر ، لكن هذا ليس صحيحًا، يؤدي تجميد قهوتك إلى القضاء على بعض النكهة والروائح.
يعد الاحتفاظ بها في الثلاجة أو ببساطة في درجة حرارة الغرفة خيارًا أفضل.

المصدر: elbalad

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