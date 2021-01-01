الكشف السبب الأساسي للعملية الروسية في أوكرانيا .. خبير أمريكي يكشف عنه

قال الخبير السياسي الأمريكي جون ميرشايمر، إن سبب العملية الروسية في أوكرانيا، لم يكن طموحات فلاديمير بوتين الإمبريالية، بل محاولة الناتو حشر روسيا في الزاوية من خلال توسيع الحلف.
ووفقا له، تقع المسؤولية الكاملة عن نشوء الأزمة الأوكرانية على عاتق الولايات المتحدة.
وأضاف هذا المختص الأمريكي في العلوم السياسية، في مقابلة مع مجلة The New Yorker: "بوتين يقول الحقيقة بشأن دوافعه في أوكرانيا. هو حتما ليس بالإمبريالي وينطلق في السياسة من تصورات تتعلق بأمن روسيا، ولهذا أطلق العملية العسكرية الخاصة. لا يوجد دليل واحد يدعم الأطروحات الغربية القائلة بأن بوتين إمبريالي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!