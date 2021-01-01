روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية .. فيديو

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رينات كارتشا مستشار مدير شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجو آتوم"، قوله إن "محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكراني، تم خلاله إطلاق 15 قذيفة".
وأضاف أن القذائف أُطلقت بالقرب من مستودع للنفايات النووية الجافة، ومبنى يضم كميات جديدة من الوقود النووي المستنفد، موضحا أنه لم يتم رصد انبعاثات مشعة.
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