

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية .. فيديو روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية .. فيديو

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رينات كارتشا مستشار مدير شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجو آتوم"، قوله إن "محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكراني، تم خلاله إطلاق 15 قذيفة".



وأضاف أن القذائف أُطلقت بالقرب من مستودع للنفايات النووية الجافة، ومبنى يضم كميات جديدة من الوقود النووي المستنفد، موضحا أنه لم يتم رصد انبعاثات مشعة.

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فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تحديد حجم الأضرار في محطة زابوريجيا النووية بعد زيارة ميدانية.ونشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف قوات كييف للمحطة بقذائف الهاون.وأشار قديروف عبر "تليجرام" إلى أن نظام كييف هو مصدر الخطر النووي الحقيقي وليس روسيا، وأن زيلينسكي وزمرته من القوميين وجميع الداعمين له، “إرهابيون وأعداء المجتمع الدولي”، ولا يمكن التفاوض معهم، وفقًا لقوله.https://twitter.com/i/status/1594292899356745728