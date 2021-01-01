صيدلانية تحذر: الإكثار من جوزة الطيب يسبب الهلوسة

تداول مستخدمو “فيسبوك”، حقائق حول جوزة الطيب، وأن الكثير منها يكون بنفس تأثير المخدرات، وأنها مثل الحشيش.
وقالت الدكتورة فاطمة أشرف الشرباني: “أنا صيدلانية، ومن ضمن مواضيع مادة العقاقير كانت نبتة جوزة الطيب، وأخذنا بالظبط تأثيرها على المخ والأعصاب والتخدير، وكمان للأسف تأثيرها غير عكسي، يعنى مبترجعش خلايا المخ لطبيعتها تاني”.
وأضافت: “بعد ماخلصنا الدرس الدكتور قالنا احكموا أنتم، هل كده هي مسكرة ومخدرة وحرام، ولا لأ، فطبعا قلنا آه لتاثيراتها الجامدة، قال لنا: فعلا هي حرام لأن التأثير بيتسبب من مجرد رشة بسيطة وغير عكسية، فإحنا كدكاترة عارفين من تأثيرها إنها حرام لا تختلف عن نبات الحشيش أو الأوبيم أو غيره”.
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