صيدلانية تحذر: الإكثار من جوزة الطيب يسبب الهلوسة

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صورة الخبر: جوزة الطيب
جوزة الطيب


تداول مستخدمو “فيسبوك”، حقائق حول جوزة الطيب، وأن الكثير منها يكون بنفس تأثير المخدرات، وأنها مثل الحشيش.

وقالت الدكتورة فاطمة أشرف الشرباني: “أنا صيدلانية، ومن ضمن مواضيع مادة العقاقير كانت نبتة جوزة الطيب، وأخذنا بالظبط تأثيرها على المخ والأعصاب والتخدير، وكمان للأسف تأثيرها غير عكسي، يعنى مبترجعش خلايا المخ لطبيعتها تاني”.

وأضافت: “بعد ماخلصنا الدرس الدكتور قالنا احكموا أنتم، هل كده هي مسكرة ومخدرة وحرام، ولا لأ، فطبعا قلنا آه لتاثيراتها الجامدة، قال لنا: فعلا هي حرام لأن التأثير بيتسبب من مجرد رشة بسيطة وغير عكسية، فإحنا كدكاترة عارفين من تأثيرها إنها حرام لا تختلف عن نبات الحشيش أو الأوبيم أو غيره”.

وتابعت: "الدكتور بلغنا أن الأبحاث توصلت إلى أن حبتين جوزة الطيب يوميا لمدة شهر تصيب الإنسان بضرر دائم وكبير في خلايا المخ وتذهب العقل تمامًا، وهو الجنون والهلوسة ولا علاج له، وإن كان قليلها لا يؤثر إلا أن كثيرها يؤثر فيندرج حكمها تحت حديث الرسول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".

المصدر: elbalad

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