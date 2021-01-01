تفاصيل إصابة كريم بنزيما واستبعاده من كأس العالم 2022



كريم بنزيما كريم بنزيما



أصدر المنتخب الفرنسي بيانا رسميا عن خروج كريم بنزيما من كأس العالم بقطر بسبب إصابته في عضلات الفخذ اليسرى.



وقد ودع بنزيما زملاءه الآن، وأصبح رسميا خارج البطولة.



فبعد إصابته في التدريبات، خضع بنزيما للتصوير بالرنين المغناطيسي، وكانت النتائج سلبية، ولن يكون قادرًا على المشاركة في كأس العالم.

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وأثبتت التقارير الطبية أن ‏شد العضلات يحدث عادةً عندما تتمدد العضلة إلى ما بعد حدودها، ويتمزق النسيج العضلي أثناء نشاط مثل الركض أو ركل الكرة، وذلك يكون غالبًا بالقرب من النقطة التي تلتقي فيها العضلات بالنسيج الضام الليفي القاسي للوتر، وتحدث إصابة مماثلة إذا كانت هناك ضربة مباشرة للعضلة.ويمكن أن يكون شد عضلات الفخذ مؤلما للغاية، وفقال لـ"ibji".أعراض إجهاد عضلات الفخذ:هناك بعض الأعراض الشائعة للإجهاد العضلي بما في ذلك:تفرقع أو طقطقة مع تمزق العضلات.ألم مفاجئ وشديد.قد تكون المنطقة المصابة مؤلمة عند اللمس، مع وجود كدمات واضحة إذا تم كسر الأوعية.ويمكن علاج معظم سلالات العضلات باستخدام بروتوكول RICE.يرمز RICE إلى الراحة والثلج والضغط والارتفاع.من المفترض أن يساعد ذلك في الحد من النزيف والتورم في الأنسجة.بعد قضاء الأيام الأولى في الراحة، يمكن البدء في إعادة تأهيل أكثر نشاطًا.الراحة ستخفف الضغط عن المفصل وتخفف الألم قليلاً.تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة.يمكن أن يساعد وضع الثلج على المنطقة المصابة في تقليل الالتهاب والألم.جرب وضع الثلج لمدة 10-15 دقيقة مرة أو مرتين يوميًا.يمنع الضغط حدوث تورم إضافي، لذا قم بلف المنطقة المصابة بضمادة ناعمة أو لفافة الآس.يقلل الارتفاع من التورم، ارفع ساقك أعلى من قلبك.قد يوصي طبيبك بأدوية غير ستيرويدية مضادة للالتهابات، مثل إيبوبروفين لتسكين الآلام.ممارسة الرياضةيجب أن تكون العضلة بكامل قوتها وخالية من الألم قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.سيساعد هذا في منع حدوث إصابة إضافية، كقاعدة عامة، يجب إراحة سلالات الفخذ من الدرجة الأولى من النشاط الرياضي لمدة 3 أسابيع تقريبًا، وإراحة سلالات الفخذين من الدرجة الثانية لمدة 4 إلى 6 أسابيع.في حالة التمزق الكامل، يجب إصلاح عضلة الفخذ جراحيًا وستستغرق إعادة التأهيل بعد ذلك حوالي 3 أشهر.مع انحسار الألم والتورم، سيساعد العلاج الطبيعي في تحسين نطاق الحركة والقوة.تعتبر تمارين المقاومة اللطيفة وشد الفخذين مهمة، لأنها تساعد على محاذاة النسيج الندبي الذي يتشكل أثناء عملية الشفاء وتعزيز قوة الشد لعضلة الفخذ.