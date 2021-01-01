زي المحلات .. طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

الكبدة الاسكندراني
تعد الكبدة الاسكندراني من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم الكبدة الاسكندراني بالكثير من الوصفات الشهية والمختلفة.
وإليكم طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بالخطوات.
مقادير الكبدة الاسكندراني
نصف كيلو كبدة
فنجان صغير من الخل الأبيض
5 فصوص ثوم مفرومة
ثمرة فلفل حار
كمون مطحون
كزبرة مطحونة
ملح
فلفل أسود
رشة جوزة الطيب حسب الرغبة
زيت
طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بالخطوات
قطعي الكبدة إلى شرائح صغيرة، ثم ضعي كمية مناسبة من الزيت النباتي في إناء على النار، وضيفي إليه فصوص الثوم المفرومة، وقلبيهما سويًا لمدة 3 دقائق، أو حتى يذبل الثوم.
ضعي الفلفل الحار المقطع لقطع صغيرة إلى الثوم، وقلبيهما مرة أخرى، ثم ضعي فوقهما فنجان الخل الأبيض.
ضعي الكبدة على الثوم والفلفل على النار، وقلبيهم جميعًا حتى يتغير لون الكبدة إلى الرمادي.
ضيفي التوابل حسب التذوق، من الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون والكزبرة المطحونة، ورشة صغيرة من جوزة الطيب .
بمجرد التقليب، ضعي كمية صغيرة جدًا من المياه الساخنة، واتركيها لمدة 5 دقائق على أقصى تقدير حتى تنضج الكبدة فهي لا تحتاج لوقت طويل.
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