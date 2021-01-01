نصائح لمنع ظهور دوالي الساقين



دوالي الساقين دوالي الساقين



نصح الدكتور وليد الدالى، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، بتجنب الوقوف لفترات طويلة من الزمن، وفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، وممارسة التمارين لتحسين الدورة الدموية واستخدام الجوارب الضاغطة إذا كان لدى الشخص بالفعل دوالي ويجب عليه اتباع بعض الخطوات لمنع ظهور الدوالي الجديدة.



وقال الدكتور وليد الدالى، إنه إذا كان الشخص يعانى من مشكلة الدوالى يجب أن يرفع ساقه عندما يكون مستريحًا أو نائمًا، ويجب ارتداء جوارب أو جوارب ضغط خاصة، حيث يضع هذا ضغطًا كافيا على ساقيك حتى يتدفق الدم بسهولة أكبر إلى قلبك، كما أنها تقلل التورم ويختلف مستوى الضغط، ومعظم أنواع الجوارب الضاغطة متوفرة في الصيدليات أو متاجر المستلزمات الطبية.



وأضاف أنه إذا لم تنجح التغييرات في نمط الحياة، أو إذا كانت الدوالي تسبب الكثير من الألم أو تضر بصحتك العامة، فقد يحاول طبيبك إجراء عملية جراحية مثل ربط وتجريد الوريد، وهو علاج جراحي يتطلب التخدير، وأثناء الإجراء، يقوم الجراح بعمل جروح في الجلد، وقطع الدوالي، وإزالتها من خلال الشقوق، وعلى الرغم من أنه تم تطوير أشكال محدثة من جراحات تجريد الوريد، إلا أنها أقل شيوعًا بسبب توفر خيارات أحدث وأقل توغلاً.

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وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن الليزر يعمل على علاج الأوردة الصغيرة والعنكبوتية من خلال إرسال ومضات ضوئية قوية داخل الوريد ومن ثم تختفي الأوردة بشكل بطيء، ومن مميزات الليزر أنه علاج غير جراحي ولا يحتاج إلى الحقن أو الإبر.وأشار أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إلى أن علاج الدوالي بالقسطرة من خلال الجراحة، حيث يُفضل علاج القسطرة للأوردة كبيرة الحجم، حيث إنه يتم استخدام الليزر أو التردد الحراري في الإجراء، ويقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع قسطرة في الوريد المصاب، ثم تسخين طرفه بالليزر أو التردد الحراري؛ ومن ثم تقوم الحرارة العالية بتدمير الوريد المصاب وغلقه بالكامل في الحال.