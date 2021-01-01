أعرف موقف مصطفى شلبي من المشاركة مع الزمالك أمام المصري في الكأس



مصطفى شلبي مصطفى شلبي



كشف مصدر بالجهاز الطبي لنادي الزمالك، موقف مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول من مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس مصر.



موقف مصطفى شلبي من المشاركة مع الزمالك أمام المصري في الكأس

وأوضح المصدر أن مصطفى شلبي تعرض للإصابة من قبل بجزع في الرباط الخارجي للركبة في الفترة الماضية وخاض برنامجا تأهيليا لتجهيزه للمباراة المقبلة.



وأشار المصدر إلى أن مصطفى شلبي جاهز بشكل طبيعي لمباراة المصري البورسعيدي في كأس مصر، وسيلحق باللقاء بصورة طبيعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.