مواعيد مباريات الدور الأول لمنافسات كأس العالم

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى قطر لمتابعة أحداث منافسات بطولة كأس العالم 2022.



وتشهد بطولة كأس العالم 2022 مشاركة العديد من المنتخبات القوية وهو ما يشير إلى أنها ستكون نسخة خاصة لعشاق الساحرة المستديرة على مستوى العالم.



نقدم لكم جدول مواعيد مباريات الدور الأول لبطولة كأس العالم كاملة فيما هو تالي :

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20 نوفمبرقطر ضد الإكوادور، 6:00 «المجموعة الأولى»21 نوفمبرإنجلترا ضد إيران 3 عصرا«المجموعة الثانية»السنغال أمام هولندا 6 مساءأمريكا ضد ويلز، 9:00 «المجموعة الثانية»22 نوفمبرالأرجنتين ضد السعودية، 12:00 «المجموعة الثالثة»المكسيك ضد بولندا، 3:00 «المجموعة الثالثة»فرنسا ضد أستراليا، 6:00 «المجموعة الرابعة»الدنمارك ضد تونس، 9:00 «المجموعة الرابعة»23 نوفمبرإسبانيا ضد كوستاريكا، 12:00 «المجموعة الخامسة»ألمانيا ضد اليابان، 3:00 «المجموعة الخامسة»بلجيكا ضد كندا، 6:00 «المجموعة السادسة»المغرب ضد كرواتيا، 9:00 «المجموعة الخامسة»24 نوفمبرالبرازيل ضد صربيا، 12:00 «المجموعة السابعة»سويسرا ضد الكاميرون، 3:00 «المجموعة السابعة»البرتغال ضد غانا، الساعة 6:00 «المجموعة الثامنة»أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، 9:00 «المجموعة الثامنة»25 نوفمبرقطر ضد السنغال، 12:00 المجموعة الأولى»هولندا ضد الإكوادور، 3:00 «المجموعة الأولى»إنجلترا ضد أمريكا، 6:00 «المجموعة الثانية»ويلز ضد إيران، 9:00 «المجموعة الثانية»26 نوفمبرالأرجنتين ضد المكسيك، 12:00 «المجموعة الثالثة»بولندا ضد السعودية، 3:00 «المجموعة الثالثة»فرنسا ضد الدنمارك، 6:00 «المجموعة الرابعة»تونس ضد أستراليا، 9:00 «المجموعة الرابعة»27 نوفمبرإسبانيا ضد ألمانيا، 12:00 «المجموعة الخامسة»اليابان ضد كوستاريكا، 3:00 «المجموعة الخامسة»بلجيكا ضد المغرب، 6:00 «المجموعة السادسة»كرواتيا ضد كندا، 9:00 «المجموعة السادسة»28 نوفمبرالبرازيل ضد سويسرا، 12:00 «المجموعة السابعة»الكاميرون ضد صربيا، 3:00 «المجموعة السابعة»البرتغال ضد أوروجواي، 6:00 «المجموعة الثامنة»كوريا الجنوبية ضد غانا، 9:00 «المجموعة الثامنة»29 نوفمبرهولندا ضد قطر، 5:00 «المجموعة الأولى»الإكوادور ضد السنغال، 5:00 «المجموعة الأولى»ويلز ضد إنجلترا، 9:00 «المجموعة الثانية»إيران ضد أمريكا، 9:00 «المجموعة الثانية»30 نوفمبربولندا ضد الأرجنتين، 5:00 «المجموعة الثالثة»السعودية ضد المكسيك، 5:00 «المجموعة الثالثة»تونس ضد فرنسا، 9:00 «المجموعة الرابعة»أستراليا ضد الدنمارك، 9:00 «المجموعة الرابعة»1 ديسمبراليابان ضد إسبانيا، 5:00 «المجموعة الخامسة»كوستاريكا ضد ألمانيا، 5:00 «المجموعة الخامسة»كرواتيا ضد بلجيكا، 9:00 «المجموعة السادسة»كندا ضد المغرب، 9:00 «المجموعة السادسة»2 ديسمبرالكاميرون ضد البرازيل، 5:00 «المجموعة السابعة»صربيا ضد سويسرا، 5:00 «المجموعة السابعة»كوريا الجنوبية ضد البرتغال، 9:00 «المجموعة الثامنة»غانا ضد أوروجواي، 9:00 «المجموعة الثامنة»