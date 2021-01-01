القصة الكاملة لحادث تصادم بالبحر الأحمر

شهد طريق الزعفرانة رأس غارب وبالتحديد فى الكيلو 60 شمال رأس غارب حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتريلا كانت على جانب الطريق مما تسبب فى وفاة 12 شخصا وإصابة 30 أخرون .
وارتفع عدد ضحايا حادث طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إلى 12 متوفيا، من بينهم السائق و5 سيدات، و27مصابا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل
وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إخطارا بوقوع حادث بطريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 27 آخرين، نتيجة اصطدام أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة بتريلا.
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