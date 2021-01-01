القصة الكاملة لحادث تصادم بالبحر الأحمر

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تصادم البحر الأحمر


شهد طريق الزعفرانة رأس غارب وبالتحديد فى الكيلو 60 شمال رأس غارب حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتريلا كانت على جانب الطريق مما تسبب فى وفاة 12 شخصا وإصابة 30 أخرون .

وارتفع عدد ضحايا حادث طريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إلى 12 متوفيا، من بينهم السائق و5 سيدات، و27مصابا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل
وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إخطارا بوقوع حادث بطريق «رأس غارب- الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 27 آخرين، نتيجة اصطدام أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة بتريلا.

وأكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، ارتفاع عدد الوفيات في الحادث إلى 12، بينهم السائق، وكذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 27 مصابا، وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

السائق نام قبل التصادم بلحظات
وأكدت مصادر أن السائق قد يكون غافله النوم أثناء القيادة مما تسبب فى اصطدامه بالتريلا وتهشم الجزء الأمامى به بالكامل.

وأكد مصدر أمني، أن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين، مشيرا الي أن الاتوبيس قادما من القاهرة متوجها إلي مدينة الغردقة، وتم الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلي مكان الحادث وجاري نقل الضحايا إلي أقرب مستشفي لحفظهم داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

المصدر: elbalad

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