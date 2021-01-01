مواصفات إنفينيكس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Infinix Hot 20 5G..



Infinix Hot 20 5G Infinix Hot 20 5G

أعلنت شركة إنفينيكس الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة Hot 20 5G المميزة، والتي تضم عددا من الهواتف ذات الإمكانات الجيدة مع سعر رخيص مناسب للشباب ومحدودي الدخل، حيث تضم السلسلة 5 هواتف مختلفة هي : Hot 20 و Hot 20 Gg و Hot 20i و Hot 20 Play و Hot 20s .







وستطلق شركة إنفينيكس الهواتف في 1 ديسمبر القادم في السوق الهندية، ومن المقرر أن يتم إطلاقها عالميا بعد فترة قصيرة، حيث ستعتمد الشرك على ترويج كبير لهاتف Infinix Hot 20 5G عالميا، حيث يعد الهاتف الأفضل في السلسة مع دعم تقنية 5G .

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وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف إنفينيكس Infinix Hot 20 5G يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس حوالى 6.82 بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونوتش على هيئة ثقب صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.وسيقدم هاتف إنفينيكس Infinix Hot 20 5G كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، ومع مستشعر أخر من نوع AI بدقة 5 ميجابكسل مع وحدة QVGA، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.وسيعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 20 5G بمعالج من نوع Dimnessy 810 SOC من شركة ميديا تيك، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع مساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر microSD تصل إلى 1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت رام .وسيحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Hot 20 5G على بطارية حوالى 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مع شحن سلكي عكسي بقوة 5 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم .