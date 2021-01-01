تقدم Honor Pad 8 جهاز لوحي بمستوى تسعير جيد وعدد 8 من المكبرات الصوتية



Honor Pad 8 Honor Pad 8

تقدم Honor جهاز Honor Pad 8 اللوحي بمستوى تسعير جيد 300 دولار، وأفضل مواصفات قدمت في هذه الفئة من الأجهزة اللوحية.



يتميز جهاز Honor Pad 8 اللوحي بمعالج Snapdragon 680 ثماني الأنوية والذي يأتي بكرت شاشة Adreno 610، كما يدعم الجهاز ذاكرة 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.



من جانب أخر يأتي الجهاز بمستشعر سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 7250 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

قد يعجبك أيضا...

ويتميز Honor Pad 8 بتصميم خفيف من الألومنيوم بسماكة 7.9مم، ووزن 520 جرام فقط، لذا يأتي الجهاز بتصميم معدني خفيف مقارنة بالإصدارات المنافسة من نفس الفئة.كما يدعم تصميم Honor Pad 8 الوسائط المتعددة مع ميزة البث بجودة HD، ودعم DRM WideVine L1، ويأتي بعدد 8 من المكبرات الصوتية بميزة دعم تقنية DTS:X Ultra، وتنقسم في جانبي الجهاز لإنتاج صوت محيطي متعدد الإتجاهات.من جانب أخر يأتي الجهاز بميزة تقسيم الشاشة لعرض حتى 4 تطبيقات في نفس الوقت، كما تدعم واجهة Magic UI 6.1 الإستفادة من الحجم الكبير للشاشة، وذلك من خلال أنماط تتضمن تعدد التطبيقات، أو تعدد النوافذ، مع دعم التحكم في حجم نوافذ التطبيقات، وسحب الصور والملفات بين التطبيقات النشطة.يذكر أن الشركة تدعم مستخدمي الهواتف المميزة بواجهة Magic UI 3.0 أو الإصدارات الأعلى بإمكانية عكس شاشة الهاتف على الجهاز اللوحي.