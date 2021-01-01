مواصفات وتصميم هاتف Honor Magic Vs القابل للطي



Honor Magic Vs Honor Magic Vs

ينطلق خلال أيام حدث Honor للإعلان الرسمي عن هاتف Honor Magic Vs القابل للطي، ولقد قدمت أحدث التسريبات تفاصيل حول مواصفات الهاتف والتحسينات المتوقعة في تصميم الهاتف.



التصميم والشاشة



لا تكشف الصور الرسمية لهاتف Magic Vs عن الكثير من التغييرات في تصميم الهاتف عن إصدار الشركة الأصلي، حيث يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم رأسي.

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كما تشير التسريبات إلى أن Honor تدعم هذا الإصدار بتحسينات في تصميم فواصل الشاشة لخفض نسبة التجعد في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن يضم محرك بتصميم أخف وأنحف من الإصدار السابق، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بوزن 261 جرام أي أقل من الإصدار السابق المميز بوزن يتراوح بين 288-293 جرام.وتأتي الشاشة الخارجية في الهاتف بحجم 6.45 إنش، وجودة عرض FHD+، وأبعاد 21:9، أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120Hz.كما يضم الهاتف شاشة OLED داخلية بحجم 7.9 إنش، ودقة عرض 2272 في 1984 بيكسل، وكثافة عرض 381 بيكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 90Hz أو 120Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للشاشة.وفي التكوينات الداخلية تشير التوقعات إلى أن هاتف Magic Vs يأتي بترقية في المعالج من Snapdragon 8 Gen 1 إلى Snapdragon 8+ Gen 1، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بتحسينات في كفاءة إستهلاك الطاقة وأيضاً إستقرار الحرارة.أيضاً يأتي الهاتف بترقية في سعة البطارية إلى 5000 mAh، مقارنة بالإصدار السابق الذي يضم بطارية بقدرة 4750 mAh، بينما لن يطرأ تغيير على تقنية الشحن السريع التي تأتي بقدرة 66W، ويدعم الهاتف قلم stylus.وفي إعدادات الكاميرة تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض فائقة الإتساع.كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 42 ميجا بيكسل، أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Magic UI 7.0.