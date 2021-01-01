تدعم ابل تحديث watchOS 9 بنمط أكثر كفاءة لتوفير شحن البطارية

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تدعم ابل تحديث watchOS 9 بنمط أكثر كفاءة لتوفير شحن البطارية

صورة الخبر: watchOS 9
watchOS 9

تدعم ابل مستخدمي الساعة الذكية بنمط جديد وأكثر كفاءة لتوفير شحن البطارية عبر تحديث watchOS 9.

تقدم ابل تحديث watchOS 9 الجديد بنمط يدعم إطالة شحن البطارية في Apple Watch بكفاءة عند الحاجة، حيث يمكن تنشيط النمط الجديد يدوياً، أو عبر مركز التحكم أو قائمة إعدادات الساعة الذكية.

ومن المقرر أن يبدأ هذا النمط في العمل بشكل تلقائي عند إنخفاض نسبة الشحن عند 10%، كما يتم تعطيل النمط بشكل تلقائي عند إرتفاع نسبة الشحن إلى 80%.

أيضاً يعمل النمط الجديد لتوفير الشحن على تعطيل بعض المميزات التي تعمل على إستهلاك البطارية بنسبة أكبر والتي تشمل ميزة “Always On display”، مع إشعارات رصد معدل ضربات القلب، وتتبع معدل خفقان القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، مع إيقاف تذكير وتنبيهات التمارين الرياضية.

كما يعمل النمط على إيقاف Wi-Fi، والبلوتوث في حالة عدم إتصال هاتف iPhone، أو الإبتعاد عن محيط الهاتف.

ومن المقرر أن يعمل النظام على إعادة تشغيل أحد التطبيقات عند الحاجة، كما يتم تأجيل تسليم الإشعارات إلى كل ساعة في حالة إقتراب الساعة الذكية من محيط الهاتف.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تدعم ابل تحديث watchOS 9 بنمط أكثر كفاءة لتوفير شحن البطارية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98704

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager