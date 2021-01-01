تدعم ابل تحديث watchOS 9 بنمط أكثر كفاءة لتوفير شحن البطارية

تدعم ابل مستخدمي الساعة الذكية بنمط جديد وأكثر كفاءة لتوفير شحن البطارية عبر تحديث watchOS 9.
تقدم ابل تحديث watchOS 9 الجديد بنمط يدعم إطالة شحن البطارية في Apple Watch بكفاءة عند الحاجة، حيث يمكن تنشيط النمط الجديد يدوياً، أو عبر مركز التحكم أو قائمة إعدادات الساعة الذكية.
ومن المقرر أن يبدأ هذا النمط في العمل بشكل تلقائي عند إنخفاض نسبة الشحن عند 10%، كما يتم تعطيل النمط بشكل تلقائي عند إرتفاع نسبة الشحن إلى 80%.
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