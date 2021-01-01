تنظيم ندوة مجانية حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات آلية «DevOps»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة مجانية بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على تطبيقات آلية DevOps" يوم 22 نوفمبر عبر الإنترنت.

وتسلط الندوة الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز عمليات الميكنة في عالم التكنولوجيا، وتسهيل نهج آلية DevOps طوال دورة حياة البرنامج أو التطبيق.

وتشرح الندوة كيف يمكن للمتخصصين في مجال DevOps، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، اختبار البرمجيات وترميزها وإطلاقها ومراقبتها بشكلٍ أسرع وأكثر كفاءة، وبالتالي ، ستعمل الذكاء الاصطناعي على تسهيل نهج DevOps طوال دورة حياة البرنامج أو التطبيق.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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