شركة «Nuro» للشحن عبر الروبوتات تُسرح 20 % من عمالها



شركة «Nuro» للشحن شركة «Nuro» للشحن

أخبرت شركة Nuro الناشئة للتوصيل والشحن عبر الروبوتات، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، نُشرت لاحقًا على الإنترنت، إن الشركة سرحت 20 في المائة من موظفيها، أي حوالي 300 موظف، وكان موقع TechCrunch التقني أول من نشر الخبر.



وقال مؤسسو الشركة، إنها نمت بسرعة كبيرة في العام الماضي بفضل وفرة رأس المال والشعور المتزايد بالمنافسة، لكن نورو Nuro واجهت منذ ذلك الحين رياحًا اقتصادية معاكسة تتحدى صناعة التكنولوجيا بأكملها، ولم يعد بإمكانها الحفاظ على حجم قوتها العاملة.



وكانت عمليات التسريح هي آخر الأخبار السيئة التي ضربت صناعة AV، والتي شهدت للتو إغلاق أحد الأسماء البارزة لها وهي شركة Argo AI، في الأسابيع الأخيرة.

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قال نورو إن الموظفين المسرحين سيحصلون على حزمة مكافآت نهاية الخدمة التي تشمل أجر 12 أسبوعًا (أو ما يصل إلى 14 أسبوعًا للموظفين الذين قضوا عامين أو أكثر من الخدمة) بالإضافة إلى مزايا إضافية، كما روجت للشراكات الأخيرة، مثل صفقتها مع Uber Eats ، كإشارات على أن الأعمال لا تزال قوية، وكتب المؤسسون، أن الشركة لا يزال لديها "أكثر من مليار دولار" في ميزانيتها العمومية.