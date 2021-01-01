سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022 بخيارين من المحركات



فاو بيستون T33 فاو بيستون T33

المربع نت – تأتي سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022 كإضافة جديدة للشركة الصينية، وهي من تصنيف الكروس أوفر المدمج مع لمسات عصرية فيما يتعلق بالجوانب التصميمية، ويتضح مع حجمها أنها تناسب طرق المدينة كما طرحتها شركة فاو من خلال فئتين وهما: ” بيستون T33 ديولوكس 2022، وبيستون T33 بريميوم 2022.



نبذة عن شركة فاو

تعتبر من ضمن الشركات الصينية التي تعمل في مجال صناعة السيارات، ويتبيّن مع تتبع أعمال شركة فاو أن لها التواجد مع الشركات الصينية الأخرى العاملة بنفس القطاع أي السيارات مثل شانجان ودونج فينج وسايك، وتسعى لتقديم إنتاجها لكي تخدم الأفراد على مستوى العالم أي يتسع نطاق سياراتها بما يتعدى حدود دولة الصين.



كشفت شركة فاو عن أول سيارة ركاب محلية خلال عام 1958 وكانت هونشي، واستمرت في العمل على مر السنوات وتختص بالوقت الحالي في إنتاج السيارات والحافلات وأيضاً شاحنات المهام الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتتوفر سيارات الشركة الصينية في المملكة العربية السعودية عن طريق الوكيل المعتمد وهي مجموعة تأجير.

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سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022هي سيارة للشركة الصينية وتنتمي للكروس أوفر المدمج، حيث سعت شركة فاو أن تعمل على تقديم سيارة تتلائم مع طرق المدينة وبمراعاة عامل استهلاك الوقود، وهذا جعلها تذهب ناحية السيارات الاقتصادية ويبحث البعض عن سيارات ذات كفاءة فيما يتعلق بصرفية الوقود، وهذا بالإضافة إلى أن سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022 جاءت مزودة ببعض التفاصيل سواء بالخارج أو الداخل، وفي هذا الإطار يعرض لكم موقع «المربع نت» المواصفات الخاصة بالسيارة مع تناول أسعار الفئات لدى وكيل الشركة في المملكة العربية السعودية.التصميم الخارجي في سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022يُمكن ملاحظة الشبك الأمامي العريض في مقدمة السيارة وهو شبك بتصميم من قطرات المطر لكي يتم تمييز واجهة سيارة فاو، كما تستند إلى عجلات بمقاس 18 بوصة، وهناك بعض الخطوط الانسيابية من الأمام إلى الخلف وهذه الخطوط ساهمت في دعم المظهر الجمالي من جهة الخارج، وفيما يتعلق بأبعاد السيارة فهي على النحو التالي:الطول الإجمالي: 4,330 مم.العرض الإجمالي: 1,780 مم.الارتفاع الإجمالي: 1,680 مم.طول قاعدة العجلات: 2,600 مم.وفيما يتعلق بالمصابيح فهي مزودة بتقنية ” LED “، وهذا بالإضافة إلى كشافات الضباب الأمامية والخلفية والتي تساعد في تحسين رؤية قائد السيارة للطريق، مع ظهور جناح صغير من ناحية الخلف ويمتد هذا الجناح من السقف مع فرامل التوقف العلوية، وعند الحديث عن نظام العادم فالسيارة مزودة بنظام عادم مزدوج.التصميم الداخلي في سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022إن مع الدخول للسيارة يتضح وجود فتحة سقف وساهمت في دعم داخلية سيارة فاو بما يزيد من جوانب الاستمتاع للراكبين، كما تتسع السيارة إلى 5 مقاعد ولتدعيم جوانب الراحة فقامت الشركة الصينية بجعل المقاعد جلدية، ومع إمكانية تعديل وضبط مقعد السائق بصورة كهربائية في 6 اتجاهات أما الراكب الأمامي فيتم تعديل المقعد الخاص به بصورة يدوية، وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من مساحة التخزين فيتم استخدام المقاعد الخلفية حيث إنها قابلة للطي.ويأتي مقود سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022 بكسوة جلدية مع بعض أنظمة الترفية بوجود شاشة بمقاس 10.25 بوصة، وبدعم نظام الدخول الذكي للسيارة أي بدون مفتاح، مع منفذ طاقة 12 فولت ومنافذ ” USB” من جهة الأمام وجهة الخلف ويُمكن التحكم بالجوال وبدعم خاصية البلوتوث.المحرك ومنظومة الدفع في سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022تأتي سيارة فاو بخيارين فيما يتعلق بجانب المحرك وهذا من أجل طرح أكثر من خيار أمام الأفراد من الجمهور المستهدف، ويمكن توضيح الأمر على النحو التالي:المحرك الأول: بنزين يتكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.6 لتر حيث يعمل على توليد قوة 114 حصان مع عزم دوران يبلغ 155 نيوتن. متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 6 سرعات، وفيما يخص نظام الدفع فهو جر أمامي.المحرك الثاني: تربو يتكون أيضاً من 4 أسطوانات ولكن بسعة 1.2 وتنتج عنه قوة 142 حصان مع عزم دوران يبلغ 204 نيوتن. متر، ويتصل المحرك في هذه الحالة بناقل حركة مزدوج يتكون من 7 سرعات، وفيما يرتبط بنظام الدفع فهو أيضاً جر أمامي.عوامل الأمن والسلامة في سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022قامت الشركة الصينية بوضع عدة أنظمة لتدعيم جوانب الحماية بداخل سيارة فاو، وعلى سبيل المثال فهناك وسائد هوائية أمامية وجانبية ومن المعروف في عالم قيادة السيارات أن هذه الوسائد لها الدور الفعال في حماية الأفراد، وعلى وجه الخصوص مع آلية عملها خلال حدوث التصادم فهي قد تُجنب الشخص التعرض للخطر أو تساهم في تخفيف شدة التصادم وأثره.وهذا بالإضافة إلى وجود أقفال أبواب من أجل حماية الأطفال والنظام في الفئة القياسية، ولكن يُضاف للفئة العليا النظام الخاص لتثبيت مقاعد الأطفال وهو نظام ” ISOFIX ” فيدعم توازن الطفل الذي يتواجد في سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022، مع نظام يُستخدم بهدف مراقبة ضغط الإطارات وتنبيه السائق إذا كانت هناك مشكلة بالإطارات لكي يتدخل لحلها.شراء سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022 في المملكة العربية السعوديةيُمكن شراء سيارات الشركة الصينية من خلال مجموعة تأجير التي تأسست خلال عام 1997، حيث كما أشرنا أنها الوكيل الرسمي لشركة فاو في المملكة العربية السعودية، وتأتي سيارة فاو بيستون T33 موديل 2022 بفئتين وهما: بيستون T33 ديولوكس 2022، وبيستون T33 بريميوم 2022، وفيما يتعلق بالفئات والأسعار فهي على النحو التالي:فئة بيستون T33 ديولوكس 2022: تبدأ بسعر 68,250 ريال سعودي وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الخاصة بإصدار اللوحات.فئة بيستون T33 بريميوم 2022: تبدأ بسعر 73,943 ريال سعودي وهذا السعر أيضا بما يشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الخاصة بإصدار اللوحات.