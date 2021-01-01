من تويوتا اليابانية حراج كورولا 2023 ومحرك الهايبرد



حراج كورولا 2023 حراج كورولا 2023

المربع نت – زاد البحث مؤخراً عن حراج كورولا 2023 حيث هناك الاهتمام بالحصول على السيارة بسعر يكون في الغالب أقل من الشراء بحالة جديدة، وهذا ما جعل سوق السيارات المستعملة ينتشر الانتشار الواضح في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهنا يرغب البائع في تقديم سيارته المستعملة بسعر يتماشى مع احتياجات المشتري، ومن الجانب الآخر يسعى المشتري في شراء سيارة بميزانية مادية مُحددة ويحدث التفاوض بينهم بعد رؤية السيارة ومعاينتها.



حراج كورولا 2023

يتضح مع الدخول إلى موقع حراج وجود حراج كورولا موديل 2023 كإعلان من ضمن الإعلانات المعروضة، حيث هناك إمكانية لعرض الخدمات الإعلانية وبذلك يقوم المعلن بوضع سيارته المستعملة مع تزويد الإعلان بالمواصفات وبعض الصور من السيارة على أرض الواقع، وهنا ساهم الإنترنت في جعل التواصل بين الأفراد يتم على نحو أسهل وأسرع، كل ما على المُعلن أن يضع إعلانه ثم ينتظر تواصل الأفراد معه بسبب ظهور الإعلان لمستخدمي المواقع الإلكترونية.



إن إعلان حراج كورولا 2023 جاء بفئة ” XLI Executive “، ويُعد هذا الموديل الخاص بسنة 2023 الأحدث في كورولا من إنتاج الشركة اليابانية “شركة تويوتا ” ويُمكن الوصول إلى الإعلان بالضغط هنا، وفي هذا الإطار يعرض لكم موقع «المربع نت» المواصفات الخاصة في سيارة تويوتا كورولا 2023.

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مقدمة عن شركة تويوتاتعتبر من ضمن الشركات اليابانية العاملة في تصنيع السيارات حيث تأسست خلال عام 1937، وتهتم بدعم الإنتاج الخاص بها لطرح ملايين من السيارات من أجل خدمة أفراد الجمهور المستهدف على مستوى العالم، وبجانب العدد فتعمل أيضاً بأكثر من تصنيف كالسيدان والاس يو في والكروس أوفر وبالإضافة للسيارات العائلية، ويُمكن الإشارة إلى بعض هذه السيارات على النحو التالي:الاس يو في والكروس أوفر: برادو ورايز وراش وكورولا كروس وسي اتش ار وراف فور واف جي كروزر وفورتشنر وهايلاندر ولاندكروزر.السيدان: يارس وكورولا وكامري وأفالون.السيارات العائلية: أنوفا.حراج كورولا, المربع نتسيارة تويوتا كورولا 2023تعتبر من السيارات التي تحقق نسبة مبيعات ملحوظة بعدما يتم طرحها بالأسواق من جانب الصانع الياباني، وذهب البعض إلى تسميتها بلقب “سيارة الشعب ” مع انتشارها والاعتمادية التي توجد بها، وتأتي من ضمن الخيارات التي قد تكون مناسبة كقيمة وإمكانيات يحصل عليها العميل بمقابل السعر ولذلك كما شاهدنا وجود إعلان حراج كورولا لسعي البعض نحو شراء السيارة، ومع تتبع تاريخ تويوتا كورولا يتضح بداية إنتاجها خلال عام 1966 إلى الوصول للجيل الحديث الذي يرتبط بعام 2023.خارجية سيارة تويوتا كورولا 2023قد يكون الشكل الجمالي من الأسباب التي جعلت هناك البحث على حراج كورولا وعلى وجه الخصوص عندما يتبيّن إمكانية حصول الشخص على حراج كورولا بموديل حديث وهو 2023، وعند رؤية السيارة من الخارج يتضح أنها تستند إلى مقاسات مختلفة من الجنوط وفقاً للفئة المُختارة، وهي بمقاس 15 بوصة أو 17 بوصة، وتكون من الحديد بالفئة القياسية ومن الألومنيوم بالفئات الأعلى، وتأتي أبعاد السيارة على النحو التالي:الطول: 4,630 مم.العرض: 1,780 مم.الارتفاع: 1,435 مم.يظهر الشبك الأمامي في مقدمة كورولا مع تطعيمات من الكروم ومن الجانب بالمرايات فهي بقابلية الضبط بصورة كهربائية وبإشارات الانعطاف، كما تأتي المصابيح الأمامية من تقنية ” LED” مع مصابيح ضبابية، وتدعم تويوتا كورولا 2023 إمكانية الدخول للسيارة بدون مفتاح وبفتحة سقف لتجديد الهواء بالمقصورة.داخلية سيارة تويوتا كورولا 2023بعد الدخول إلى السيارة يتضح أن المقاعد بكسوة من القماس مع فرش الأرضية أيضاً من القماش الذي صُنع في تايلاند، وتم تقسيم المقاعد الخلفية بنسبة 60 / 40 وبسعة صندوق 470 لتر أما فئة الهايبرد فتصبح السعة 463 لتر، وفيما يتعلق بمكيف الهواء الأمامي فهو يدوي مع وجود فتحات خلفية لمكيف الهواء.إن إعلان حراج كورولا كان بفئة ” XLI Executive ” وهذه الفئة يتبيّن أنها بشاشة للنظام الصوتي بمقاس 7 بوصة ولكن بالفئات الأعلى يصبح المقاس 9 بوصة، مع تزويد أنظمة الصوت بعدد 4 سماعات كما يُمكن التحكم بالصوت من خلال الأزرار التي توجد في مقود تويوتا كورولا 2023، ومع كاميرا خلفية لكي تساهم في دعم رؤية قائد السيارة في الطريق وبدعم لنظام أبل كار بلاي وبخاصية البلوتوث.محركات سيارة تويوتا كورولا 2023تأتي السيارة بأكثر من خيار فيما يخص جانب المحركات لكي يختار كل فرد ما يتناسب معه من المواصفات المطروحة، وهذا بالإضافة إلى طرح الشركة اليابانية لمحرك هايبرد لكي ينضم لقائمة الاختيارات الخاصة بالمحركات.ما هي محركات تويوتا كورولا 2023؟الخيار الأول: محرك من 3 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر حيث يُمكنه توليد قوة 119 حصان وبعزم دوران 148 نيوتن. متر، وهذا هو المحرك الخاص بإعلان حراج كورولا 2023 ويتضح أن كفاءة استهلاك الوقود في هذا الاختيار هي 19.6كم/ لتر.الخيار الثاني: محرك مُكون من 4 أسطوانات وبسعة 2.0 لتر وبقوة 168 حصان مع عزم دوران 200 نيوتن. متر، وفيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود فهي 19.8كم/ لتر.الخيار الثالث: محرك هايبرد 4 أسطوانات وبسعة 1.8 لتر وينتج عنه قوة 121 حصان وبعزم دوران 142 نيوتن. متر، وتكون كفاءة استهلاك الوقود 27.6كم/ لتر.يتصل محرك الهايبرد 1.8 لتر بناقل حركة تتابعي متغير ” E-CVT ” أما 1.5 لتر و 2.0 لتر فهما بناقل حركة “CVT ” وبخاصية التحكم اليدوي من 10 سرعات.أسعار سيارة تويوتا كورولا 2023 في المملكة العربية السعوديةكما تناولنا حراج كورولا موديل 2023 نأتي إلى شراء السيارة جديدة حيث تتوفر لدى شركة عبد اللطيف جميل للسيارات فهي الوكيل الرسمي للصانع الياباني ” شركة تويوتا ” ويُرجى العلم أن جميع الأسعار الواردة تشمل نسبة ضريبة القيمة المضافة وهي ” 15%” ، ولا تشمل رسوم التسجيل وقسط التأمين على السيارة.أسعار وفئات سيارة تويوتا كورولا 2023فئة LXI سعة 1.5 L بسعر: 77,970 ريال سعودي.فئة XLI Executive سعة 1.5 L بسعر: 81,650 ريال سعودي.فئة XLI Executive MR سعة 1.5 L بسعر: 88,780 ريال سعودي.فئة XLI HYBRID سعة 1.8 بسعر: 87,400 ريال سعودي.فئة XLI Executive HYBRID سعة 1.8 بسعر: 93,610 ريال سعودي.فئة GLI MR HYBRID سعة 1.8 بسعر: 105,455 ريال سعودي.فئة XLI سعة 2.0 L بسعر: 82,225 ريال سعودي.فئة XLI EXECUTIVE سعة 2.0 L بسعر: 85,675 ريال سعودي.فئة XLI EXECUTIVE MR سعة 2.0 L بسعر: 92,920 ريال سعودي.