مواصفات سيارة جيتور X70 موديل 2023 مع 7 مقاعد



جيتور X70 جيتور X70

المربع نت – تعتبر سيارة جيتور X70 موديل 2023 من ضمن إنتاج الشركة الصينية، حيث جاءت كسيارة كروس أوفر وتم تزويدها بعدد 7 مقاعد بما يجعلها بقائمة السيارات التي ربما تناسب احتياجات السفر، وعلى وجه الخصوص تهتم شركة جيتور بتقديم الإنتاج الذي يستهدف فكرة سفر الأفراد.



نبذة عن شركة جيتور

هي شركة من ضمن الشركات الصينية التي تعمل في سوق السيارات وتابعة للعلامة التجارية شيري الصينية، وتهتم شركة جيتور التي أُطلقت كشركة مستقلة في بكين خلال عام 2018 بتقديم سيارات ذات استخدامات متعددة، وعند تتبع توضيح اسم الشركة فهو يتكون من مقطعين JET + TOUR لكي تعبر الشركة عن نفسها بالسعي نحو تقديم سيارات تساعد الناس في السفر.



تقوم الشركة الصينية بتصنيع عدة سيارات مثل: سيارة جيتور X70، وسيارة جيتور X70 Plus، وسيارة جيتور X90 Plus، ويُمكن شراء هذه السيارات من خلال الوكيل الرسمي لجيتور في المملكة العربية السعودية وهي شركة التوريدات الوطنية للسيارات.

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سيارة جيتور X70 موديل 2023تأتي في حقيبة إنتاج الشركة الصينية وهي من تصنيف الكروس أوفر بالحجم المتوسط، حيث سعت من خلالها بخدمة الأفراد من الجمهور المستهدف بتزويدهم بسيارة جيتور لمعاونتهم بالسفر، ولذلك تم تدعيمها بسبعة مقاعد مع توجيه العناية للجوانب التي تتعلق بالتصميم الداخلي والخارجي، وفي هذا الصدد يعرض لكم موقع «المربع نت» المواصفات الخاصة بسيارة جيتور X70 موديل 2023، ومع تناول سعرها بالمملكة العربية السعودية.التصميم الخارجي في سيارة جيتور X70 موديل 2023يتبيّن الشبك الأمامي في مقدمة السيارة وهو شبك عريض، كما قامت الشركة الصينية بتزويد السيارة بإضاءة نهارية والمصابيح من تقنية ” LED”، ودعمت فتحة السقف البانورامية جمالية سيارة جيتور X70 موديل 2023 مع استخدام عدة خطوط انسيابية تمتد من غطاء المحرك إلى الجوانب.واعتمدت شركة جيتور على توظيف التطعيمات الكرومية في شكل المصابيح والشبك وبالإضافة إلى تطعيمات موجودة في الكشافات الضبابية التي تدعم رؤية قائد السيارة للطريق، وتستند هذه السيارة إلى عجلات من الألومنيوم بمقاس 20 بوصة مع إمكانية غلق الباب الخلفي بصورة كهربائية، كما يتضح في المرآة الوسطية أنها بقابلية التعتيم الآلي وفيما يرتبط بالمرايات الجانبية فهي مزودة بإشارات تنبيه.التصميم الداخلي في سيارة جيتور X70 موديل 2023تتسم سيارة جيتور بكونها تتسع إلى 7 مقاعد حيث سعت الشركة الصينية إلى تقديم سيارة بهذا العدد من المقاعد وبأسعار اقتصادية تتماشى مع احتياجات العملاء، والمقاعد بكسوة جلدية بإمكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائياً، وهناك حامل للأمتعة تم تثبيته بالسقف وبحالة الاحتياج لمساحة تخزين إضافية فيُمكن طي المقاعد لتوفير هذه المساحة.وفيما يخص التكنولوجيا بداخلية السيارة فهناك شاشة لعرض النظام المعلوماتي وهي بمقاس 10.1 بوصة وبدعم توصيل الجوال بالسيارة من خلال خاصية البلوتوث، وبجانب نظام يستهدف تنقية الهواء الداخلي لدعم الشعور بالراحة بالتواجد في سيارة جيتور X70 موديل 2023، كما تأتي لوحة العدادات رقمية بشكل كامل مع شاشة بمقاس 12.3 بوصة، ويُمكن استخدام الشاحن اللاسلكي وفيما يتعلق بالنظام الصوتي فهو يتكون من عدد 11 سماعة بالفئة العليا و 6 بالفئة القياسية.المحرك ومنظومة الدفع في سيارة جيتور X70 موديل 2023تعتمد السيارة على محرك تيربو يتكون من 4 أسطوانات وبسعة 1.5 لتر حيث يمكن توليد قوة 156 حصان مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بنقال حركة أوتوماتيكي مزدوج يتكون من 6 سرعات، وفيما يتعلق بنظام الدفع في سيارة جيتور X70 موديل 2023 فهو جر أمامي، وتقوم الشركة الصينية بتقديم ضمان خاص بالمحرك وهو ضمان لمدة 10 سنوات.عوامل الأمن والسلامة في سيارة جيتور X70 موديل 2023قامت شركة جيتور الصينية بالاستناد إلى بعض الأنظمة بهدف رفع درجة الأمان خلال التواجد في سيارة جيتور X70 موديل 2023، وعلى سبيل المثال فهناك نظام للتنبيه في حالة الخروج من الحارة المرورية ويعمل النظام عبر مستشعرات لكي تضمن بقاء السيارة في المسار الصحيح، وفي هذا الإطار إذا لاحظ النظام خروج السائق عن المسار يقوم بإصدار تنبيهات.وهذا بالإضافة إلى وجود عدد 4 وسائد هوائية من أجل السعي نحو حماية الأفراد بجانب نظام الثبات الإلكتروني وتوزيع قوى الفرامل أيضاً بصورة إلكترونية، كما يقوم نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات بتحذير السائق في حالة وجود مشاكل في الإطارات لكي يقوم بالتدخل على وجه الفور لحلها، وفي حالة صعود المرتفعات هناك النظام الذي يتخصص بالمساعدة مع نظام آخر للتحكم في الجر.شراء سيارة جيتور X70 موديل 2023 في المملكة العربية السعوديةإن السيارة متوفرة لدى شركة التوريدات الوطنية للسيارات لكونها الوكيل المعتمد للشركة الصينية في المملكة العربية السعودية، وتأتي سيارة جيتور X70 موديل 2023 بفئتين لكي يقوم الفرد باختيار ما يتناسب معه، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار المذكوة حسب آخر ماورد لنا وقد تطرأ بعض التغييرات خلال قيامكم بعملية الشراء، وفيما يخص الأسعار والفئات فهي على النحو التالي:فئة جيتور x70 كومفرت بسعر: 84,408 ريال سعودي وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.فئة جيتور x70 لكجري بسعر: 87,585 ريال سعودي وهذا السعر أيضاً بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.تعتبر شركة التوريدات الوطنية للسيارات من ضمن شركات مجموعة المتحدة للسيارات، وهي الوكيل الجديد في المملكة العربية السعودية للشركة الصينية ” شركة جيتور”.