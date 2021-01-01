بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2023 من إم جي 4 الكهربائية الجديدة

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صورة الخبر: إم جي 4 الكهربائية
إم جي 4 الكهربائية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Autogefhl الالمانية الناطقة بالإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة إم جي 4 (MG4)، وهي سيارة كهربائية حديثة جدا من فئة هاتشباك، وكان الغرض من تجربتها في الفيديو لمعرفة إذا كانت أفضل سيارة كهربائية اقتصادية حاليا بالأسواق أم لا.

جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من إم جي 4 الكهربائية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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