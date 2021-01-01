أسعار لموديل 2023 من شيفروليه أوبترا بعد الزيادة الأخيرة

شيفروليه أوبترا
شهدت الفترة الماضية إعلان شيفروليه مصر (المنصور للسيارات) عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2023 من سيارتها أوبترا في السوق المصري، حيث تم الإعلان عن أسعار السيارة كالتالي:
- فئة هاي لاين بسعر 358 ألف و500 جنيه (بعد زيادة 33 ألف جنيه).
جدير بالذكر أن أوبترا تنتمي لفئة سيارات سيدان الصغيرة، وهي سيارة يتم تجميعها محليا، وتقدم بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 110 حصان و147 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
أما بالنسبة للتجهيزات الأساسية المتاحة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:
- وسائد هوائية أمامية.
- مكابح مانعة للانغلاق ABS.
- توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD.
- نظام ذكي للمساعدة في ركن السيارة.
- مانع لإدارة المحرك.
- مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
- مرايات جانبية كهربائية.
- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
- تكييف هواء بمخارج للمقاعد الخلفية.
- كمبيوتر بلوحة القيادة.
- مقابض الأبواب بلون السيارة.
- جهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق.
- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق.
- إمكانية طي المقاعد الخلفية.
- فرش داخلي من القماش.
- مسند يد أمامي.
- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- راديو/CD.
- مدخل USB.
- مخرج صوت AUX.
- بلوتوث.
- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة.
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