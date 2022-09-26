الهيئة العامة للسلع التموينية : توريد 4 آلاف طن زيت خام لـ"القابضة للصناعات الغذائية"

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صورة الخبر: زيت طعام
زيت طعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم 6 لسنة 2023 /2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 15 إلى 30 يناير 2023.

وستكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 الساعة 12 ظهرا.

أما باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

المصدر: بوابه الاهرام

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