أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر، ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، تعاملات الساعات الأولى على الارتفاع الذي سجلته قبل نهاية يوم السبت.



سعر الذهب اليوم فى مصر

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1477 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1293 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1108 جنيهات، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 862 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

صعد سعر جنيه الذهب، 40 جنيهًا، قبل نهاية يوم السبت ليبلغ سعره في السوق المحلي، اليوم نحو 10344 جنيهًا، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على استقرار وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.11 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 193.52 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 184.72 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 158.33 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 123.15 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.61 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 189.39 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180.78 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 154.96 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.52 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.33 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.88 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.16 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.11 دينار.