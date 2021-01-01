يختبر «واتساب» ميزة جديدة للمستخدمين بشأن إرسال الصور والفيديوهات

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يواصل تطبيق المحادثات الفورية الشهير «واتساب» إطلاق تحديثات جديدة باستمرار لتقديم مزايا أفضل للمستخدمين، ويختبر التطبيق في الفترة الحالية ميزة جديدة بشأن إرسال الوسائط مثل الصور والفيديوهات.



وكانت آخر تحديثات واتساب التي أعلن عنها مؤخرا هي إمكانية عرض أيقونات الملف الشخصي داخل الدردشات الجماعية استخدام الحساب على أكثر من هاتف.



ويستعد تطبيق واتساب الآن لطرح ميزة جديدة تتيح لبعض مستخدمي الإصدارات التجريبية إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات وغيرها مع المعلومات التوضيحية أو «الكابشن» وهي الميزة التي كان يفتقدها مستخدمو التطبيق خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن بإمكانهم إعادة إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع الشرح أو «الكابشن» التوضيحي عليها.

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ولا تزال تلك الميزة قيد التطوير، ومن خلالها يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بتسميات توضيحية للصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات أثناء عملية إعادة التوجيه.وهذه الميزة ستكون متاحة لمستخدمي واتساب على أنظمة أندرويد وiOS، فقد أصدرت على تطبيق واتساب لتحديث iOS 22.23.0.72 وكذلك الإصدار التجريبي لتحديث واتساب Android 2.22.23.15، كما أنها متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يستخدمون أحدث إصدار من WhatsApp Desktop beta.وتساعد تلك الميزة على إعادة توجيه صورة وفيديو وملفات GIF ومستند مع الشرح، حيث يمكن عرض التسمية التوضيحية بالرسالة الجديدة عندما يتم إعادة توجيهها إلى الدردشات التي يختارها المستخدم.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم التحكم في إعادة توجيه الوسائط أن يقرر إزالة التسمية التوضيحية من خلال النقر على زر الرفض.ولا تزال تلك الميزة قيد التجريب، ومن المرتقب أن تطلق على نطاق واسع لمزيد من المستخدمين، وستطرح للمزيد خلال الأيام المقبلة.ومن المزايا الجديدة التي يطلقها تطبيق واتساب هي إمكانية إرسال المستخدم رسائل مع نفسه، والتي طرحت لبعض مختبري الإصدارات التجريبية وبموجب تلك الميزة يمكن للمستخدم إرسال رسالة إلى رقمه هاتفه الخاص.كما أتاح تطبيق واتساب ميزة عرض صورة الملف الشخصي داخل المحادثات الجماعية ومجموعات الدردشة والتي ستؤدي لظهور صورة المستخدم بجوار كل رسالة يرسلها داخل المحادثات الجماعية، بعد أن كان يقتصر الظهور في الدردشة الجماعية على اسم صاحب الرسالة فقط.وتلك الميزة لا يمكن تعطيلها حيث تمكن جميع المشاركين في المجموعة افتراضيًا من عرض صورة الحساب الشخصي ولا يوجد تبديل لها.