خرائط جوجل تطلق خدمة جديدة



خرائط جوجل خرائط جوجل

أتاحت خرائط جوجل خدمة جديدة للمستخدمين سواء من حاملي هواتف الآيفون أو الأندرويد، الاستفادة من تقنية الواقع المعزز، وهى خدمة «لايف فيو».



مزايا خرائط جوجل

خرائط جوجل حديثة

تتيح خدمة لايف فيو بـ خرائط جوجل صورا حقيقية للأماكن مع بيانات فوقها مباشرة، وتقتصر الخدمة الجديدة بـ خرائط جوجل على عدد قليل من المدن، وهى: «لوس أنجلوس – لندن - باريس - سان فرانسيسكو - طوكيو – نيويورك».



ولم تؤكد شركة جوجل بعد عند إتاحة خدمة لايف فيو بـ خرائط جوجل بمدن آخرى في وقت لاحق.

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خرائط جوجل حديثة 2022كيفية الاستفادة من خرائط جوجلمزايا خرائط جوجلكما أعلنت خرائط جوجل في وقت سابق عن إتاحة خدمة إبلاغ المستخدمين مسبقًا بحجم الازدحام المتواجد في منطقة ما، كما تُظهر الأماكن المزدحمة القريبة من المكان المتواجد به المستخدم، إذ تظهر فوق تلك المناطق عبارة «منطقة مزدحمة»، وهى خدمة Busy Area.كيف تعمل خرائط جوجلالبحث في خرائط جوجلوحظيت تلك الميزة بإقبال المستخدمين، إذ تساعدهم عند التخطيط للذهاب إلى مكان ما من معرفة مدى التزاحم المتواجد في المنطقة سواء بالأشخاص أو بالسيارات.ويستطيع المستخدمون من خلال الضغط على علامة «منطقة مزدحمة»، من الإطلاع على تفاصيل الازدحام فيها خلال اليوم، بالإضافة إلى المطاعم والمحال التجارية البارزة في المكان.وتظهر تلك المؤشرات كم هى المنطقة مزدحمة في العادة، وعندما يكون المستخدم قريبا أو تكون المنطقة في أكثر أوقاتها ازدحاما تبرز إشارة منطقة مزدحمة.