مركز الفلك الدولي: احتراق جسم فضائي بالغلاف الجوي وسكان بكندا سمعوا صوت انفجار



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تم رصد جسم فضائي يحترق في الغلاف الجوي، صباح اليوم السبت، وقد سمع شهود العيان في عدة مناطق داخل دولة كندا صوت انفجار نتيجة هذا الاحتراق.



ونشر مركز الفلك الدولي، في العديد من التغريدات صور للجسم الفضائي المحترق، معلقًا بـ«مقطع فيديو للجسم الفضائي قبل حوالي نصف ساعة من دخوله للغلاف الجوي الأرضي، وهو من تصوير مرصد فلكي في ولاية يوتا، ويظهر الجرم كخط سريع متحرك».



احتراق جسم فضائي بالغلاف الجوي

الدول التي تشاهد احتراق الجسم الفضائي

قد يعجبك أيضا...

وأوضح: أنه «منذ دقائق تمت مشاهدة دخول الجسم الفضائي للأرض واحتراقه في الغلاف الجوي، وذلك من مدينة ويندسر في ولاية كونيتيكت شرق الولايات المتحدة، وشهود عيان في مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا سمعوا صوت انفجار».مقطع فيديو من «أونتاريو» لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوي واحتراقه. تشير التوقعات الأولية إلى أن قطره حوالي متر واحد، ومن المرجح وصول بقايا منه إلى الأرض. pic.twitter.com/VnJsXakA2T— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) November 19، 2022وفي تغريده سابقة قال مركز الفلك الدولي: «إن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تبين أن منطقة غرب أونتاريو غائمة، إلا أن المناطق المرشحة لمشاهدة دخول الجسم الفضائي صافية».وأضاف «أن باقي حوالي نصف ساعة للحدث، التقديرات الأولية تشير إلى أن قطر الجرم ما بين 2 إلى 5 متر. حاليا العديد من المهتمين مترقبون للحدث ومزودين بالكاميرات».