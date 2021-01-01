ماسك يعيد حساب ترامب على تويتر..بعد استفتاء شعبي ..

أعلن المالك الجديد لمنصّة تويتر إيلون ماسك، فجر الأحد أنه قرر تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد حظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير2021.
وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، مساء الجمعة، لصالح ترامب بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة.
وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر: «الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود«، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترمب إلى المنصّة.
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