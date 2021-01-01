يواجه تويتر الانهيار بعد تسريح الموظفين.. و500 رسالة وداع فى غرف الدردشة

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أشارت تقارير إلى أن المئات من موظفى شركة تويتر قرروا ترك شركة التواصل الاجتماعى بعد انتهاء مهلة الخميس من المالك الجديد إيلون ماسك بأن يوافق الموظفون على العمل لساعات طويلة بكثافة عالية أو المغادرة، بينما تزايدت تقارير انقطاع خدمة تويتر، الخميس، وكشف موظفون أنه معرض للانهيار ولم يعد هناك من يتصدى للأعطال. بحسب رويترز، سلطت عمليات المغادرة الضوء على إحجام بعض موظفى Twitter البالغ عددهم نحو 3000 موظف عن البقاء في شركة طرد رئيسها في وقت سابق نصف القوى العاملة بما في ذلك الإدارة العليا، وتغير ثقافة ساعات العمل الطويلة والوتيرة الشديدة. قال موظف حالى وموظف غادر حديثًا على اتصال بزملائه في تويتر، إن ماسك التقى ببعض كبار الموظفين يوم الخميس في محاولة لإقناعهم بالبقاء، بعد أن ذكرت تصريحات وصول تويتر إلى أعلى مستوى في الاستخدام على الإطلاق.



وأعلن أكثر من 110 من موظفى Twitter في أربع قارات على الأقل قرارهم مغادرة Twitter، بينما لا يمكن التحقق من كل استقالة بشكل مستقل، فيما أعلن حوالى 15 موظفًا، كثير منهم في مبيعات الإعلانات، عن نيتهم البقاء في الشركة. وكتب أكثر من 500 موظف رسائل وداع يوم الخميس، حسبما قال مصدر مطلع على الملاحظات، وذلك في سائل الدردشة الداخلية.



بدأت نسخة تطبيق تويتر التي يستخدمها الموظفون في التباطؤ مساء الخميس، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، وقدر أن النسخة العامة من تويتر معرضة لخطر الانهيار أثناء الليل.