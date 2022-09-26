الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : 17.8% نسبة سكان أفريقيا من سكان العالم 2022 (تفاصيل)



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، اليوم السبت، بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات، حيث حدد خلاله أهم المؤشرات السكانية حول القارة الأفريقية.



أهم المؤشرات عن قارة إفريقيا:

يبلغ عدد سكان قارة إفريقيا 1.421 مليار نسمة بما يمثل 17.8% من سكان العالم الذي يبلغ 8 مليار نسمة في 17/11/2022، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.752 مليار نسمة عام 2050 بنسبة زيادة سكانية قدرها 1.752 مليار نسمة مقارنة بعدد سكان العالم في2022، حيث أنه من الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050).



ووفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.4%) من سكان العالم مقابل 17.8% عام 2022 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.

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وتحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 219.5 مليون حيث تمثل 15.4% من جملة عدد سكان افريقيا و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 122.1 مليون حيث تمثل 8.6% من جملة عدد سكان افريقيا و 1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.وتحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 104.2 مليون حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان افريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان، بينما تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 96.5 مليون حيث تمثل 6.8% من جملة عدد سكان افريقيا و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 61.1 مليون حيث تمثل 4.3% من جملة عدد سكان افريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.ووفقاً لمعدل المواليد، سجلت النيجر والصومال وتشاد وجمهورية وسط افريقيا والسودان وناميبيا المراتب الأولى في معدلات المواليد وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية و بلغ معدل المواليد بهذه الدول (45، 44، 43، 34، 27) مولود لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت النيجر أعلى معدل مواليد بالقارة.ووفقاً لمعدل الوفيات فقد سجلت كل من دولة (ليسوتو)، بجنوب افريقيا (14 حالة وفاة لكل 1000 من السكان)، بينما تساوت كل من دول (تشاد) بأفريقيا الوسطى و(الصومال) بشرق افريقيا و(نيجيريا) بغرب إفريقيا في معدل الوفيات، حيث بلغت (12 حالة وفاة لكل 1000 من السكان)، بينما سجلت (تونس) في شمال إفريقيا (8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان)، وتمثل هذه الدول المراتب الأولى في معدل الوفيات وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية واظهرت (ليسوتو بجنوب افريقيا) أعلى معدل وفيات بالقارة على الاطلاق.ووفقاً لمعدل الزيادة الطبيعية، سجلت دولة النيجر أعلى معدل زيادة طبيعية حيث بلغت (3.7 لكل 1000 من السكان)، بينما تساوت نسب كل من دولتي الصومال والكنغو، وبلغت (3.2 لكل 1000 من السكان) بينما بلغ معدل كل من السودان وناميبيا (2.7 و 1.7 لكل 1000 من السكان)، وتمثل هذه الدول المراتب الأولى في معدلات الزيادة الطبيعية وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وسجلت النيجر أعلى معدل زيادة طبيعية بالقارة.