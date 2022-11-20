سعر طن الحديد والأسمنت في المصانع الأحد 20 نوفمبر بعد ارتفاع سعر الفائدة والدولار



سعر الحديد والأسمنت سعر الحديد والأسمنت

شهد سعر الحديد في مصر، اليوم الأحد، 20 نوفمبر 2022 ارتفاعا، مع ارتفاع في سعر الأسمنت الرمادى بنسبة بسيطة أيضا، حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 1609.09 جنيه، وسط تغير جديد في سعر الدولار الجمركى بمصر.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20-11-2022

سعر الحديد الاستثمارى للطن

19455.48 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -296.24 جنيه.



سعر حديد عز للطن

20035.72 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -448.28 جنيه.

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