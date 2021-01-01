المعهد القومي لعلوم البحار.. مخلوقات نادرة من الأعماق

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يعتبر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية من أقدم وأهم المؤسسات البحثية في مصر, وهو واحد من أربع فروع للمعهد في مصر وهم فرع البحر المتوسط بمنطقة الأنفوشي بجوار قلعة قايتباى بالإسكندرية، فرع البحر الأحمر بالغردقة، فرع السويس وخليج عقبة السويس، فرع المياة الداخلية وتربية الأحياء المائية بالقاهرة، والذي يتخصص في مجال علوم البحار ومصايد الاسماك, ويتم تنفيذ سياسته من خلال برامج بحثية مكثفة في مجال البحوث التطبيقية وفي جميع تخصصات العلوم البحرية وتربية الاحياء المائية وعلم المحيطات.



ويحتوي المعهد علي متحف صغير يضم عدة أنواع نادرة من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر، كما يضم أنواع أخرى تعيش في المياه العذبة كالنيل ونهر الأمازون، ما يجعله معرض ترفيهى و تثقيفى وعلمى فى نفس الوقت، لأنه تتوافر فيه الأجواء البيئية لمختلف الكائنات البحرية لتماثل بيئتها الطبيعية من حيث درجة الحرارة والملوحة المناسبة، وكذلك الإضاءة اللازمة لحياة تلك الكائنات البحرية، مع توفير نوع الطعام المخصص لها.



ويعد هذا المتحف واحد من اماكن الترفية والمزارات السياحية بالإسكندرية، والذى يستقبل أعداد كبيرة من السائحين الوافدين إلى محافظة الإسكندرية.

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وتم إنشاء محطة الأحياء البحرية عام 1928 وبدء العمل البحثى فعليا بها في 1932، وهو واحد من 12 معهداً وطنياً للبحوث تابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي.