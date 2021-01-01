تجنب الملح والسكريات.. تعرف على الأطعمة المفيدة لمريض الالتهاب الروماتويدي..

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مرض الروماتويد أو ما يسمى بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أحد أمراض المناعة الذاتية، والتي تصيب الإنسان نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي لخلايا وأنسجة الجسم، ما يتسبب في ظهور بعض الأعراض على المريض، ومنها الشعور بالألم والتورم في المفاصل، وتعتبر التغذية السليمة من العوامل التي تساعد مريض الروماتويد على تحسين حياته والتخفيف من أعراض هذا المرض، وهذا ما سنتناوله في التقرير التالي.



الدكتورة ساندرا عماد أخصائي التغذية العلاجية أكدت في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحكيم في بيتك» المذاع على قناة CBC، أن مريض الروماتويد يتأثر بالطعام والعادات اليومية سواء بالسلب أو بالإيجاب، لذا ينبغي عليه الاهتمام بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد الذي يضر مفاصله، مشيرة إلى بعض الأطعمة والمشروبات المفيدة لصحته منها الشاي الأخضر الذي يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تحجب الجزيئات المسببة لتلف المفاصل لدى المصابين بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، كما يعمل على تقليل الالتهابات وإبطاء تلف الغضاريف.



الحبوب الكاملة والخضروات تقلل التهاب المفاصل الروماتويدي

ومن الأغذية الأخرى المفيدة لمريض الروماتويد، الحبوب الكاملة كالشوفان والأرز البني، بحسب حديث الدكتورة ساندرا، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 كالسمك والمكسرات وزيت السمسم، إذ يساعد على دعم الجهاز المناعي لأداء وظيفته، ومنع وإدارة حالات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

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وتعتبر الخضروات، كالبروكلي والجرجير، من الأطعمة المفيدة كذلك في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مركب يسمى السلفورافان، وكلاهما مضاد للالتهابات، وأضاف الدكتورة ساندرا أن الثوم والبصل من الأطعمة التي تقي من الالتهاب لذا من المهم تضمينهم ضمن الوجبات الغذائية لدى مريض الروماتويد.ينبغي تجنب السكريات والدهون المشبعةوفيما يخص الأطعمة الضارة لمريض الروماتويد، أوضحت الدكتورة ساندرا عماد أن الطعام الذي يحتوي على كمية عالية من السكريات يشكل خطرا كبيرًا لمرضى الروماتويد والتهاب المفاصل، حيث يزيد من آلام المفاصل ويزيد الالتهاب، كما يتسبب الملح الزائد في الطعام في العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك التهاب المفاصل لدى عدد من المرضى، لذا وجب استخدام الملح بإعتدال.وتتسبب كذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والدهون المتحولة على أضرار عديدة لمرضى الروماتويد، لذا دعت استشاري التغذية العلاجية إلى تناول تلك الدهون باعتدال بما في ذلك اللحوم والزبدة والجبن: «يتسبب أيضًا الجلوتين الموجود في القمح والشعير في مخاطر لمرضى الروماتيد لذلك يوصي بتناول الأطعمة الخالية من الجلوتين».