تجنب الملح والسكريات.. تعرف على الأطعمة المفيدة لمريض الالتهاب الروماتويدي..

مرض الروماتويد أو ما يسمى بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أحد أمراض المناعة الذاتية، والتي تصيب الإنسان نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي لخلايا وأنسجة الجسم، ما يتسبب في ظهور بعض الأعراض على المريض، ومنها الشعور بالألم والتورم في المفاصل، وتعتبر التغذية السليمة من العوامل التي تساعد مريض الروماتويد على تحسين حياته والتخفيف من أعراض هذا المرض، وهذا ما سنتناوله في التقرير التالي.
الدكتورة ساندرا عماد أخصائي التغذية العلاجية أكدت في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحكيم في بيتك» المذاع على قناة CBC، أن مريض الروماتويد يتأثر بالطعام والعادات اليومية سواء بالسلب أو بالإيجاب، لذا ينبغي عليه الاهتمام بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد الذي يضر مفاصله، مشيرة إلى بعض الأطعمة والمشروبات المفيدة لصحته منها الشاي الأخضر الذي يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تحجب الجزيئات المسببة لتلف المفاصل لدى المصابين بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، كما يعمل على تقليل الالتهابات وإبطاء تلف الغضاريف.
الحبوب الكاملة والخضروات تقلل التهاب المفاصل الروماتويدي
ومن الأغذية الأخرى المفيدة لمريض الروماتويد، الحبوب الكاملة كالشوفان والأرز البني، بحسب حديث الدكتورة ساندرا، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 كالسمك والمكسرات وزيت السمسم، إذ يساعد على دعم الجهاز المناعي لأداء وظيفته، ومنع وإدارة حالات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!